La Aprilia si prende un ex ducatista: Scott Redding

ROMA - Il britannico Scott Redding farà coppia con Aleix Espargaró in Aprilia Racing alla guida di una RS-GP nel Campionato Mondiale MotoGP 2018. Romano Albesiano, Responsabile Aprilia Racing ha commentato: «Scott è un pilota che, nonostante la sua giovane età, ha un’esperienza importante in MotoGP. Siamo contenti che entri a far parte del nostro progetto, crediamo che il suo talento e la continua crescita della RS-GP potranno permettere al team e a lui di raggiungere risultati importanti. La nostra moto è cresciuta costantemente gara dopo gara, l’obiettivo di lottare stabilmente nei dieci è ampiamente raggiunto. E mentre sono in arrivo ulteriori step di sviluppo tecnico già in questo campionato, con l’accordo con Scott ci prepariamo alla stagione che verrà. Aprilia sarà al via con una coppia di piloti di indubbio valore e interessante prospettiva. Aleix si sta dimostrando sempre di più un pilota di grande qualità, una certezza. Col contributo di Scott ci aspettiamo che il lavoro di squadra avvicini ancora di più Aprilia verso i vertici del campionato, nelle posizioni che un brand così glorioso merita di occupare. Nello stesso momento salutiamo Sam Lowes, ringraziandolo sinceramente dell’impegno dimostrato in questa sua stagione di esordio in MotoGP e del contributo dato alla crescita del team. E’ un pilota che riuscirà indubbiamente a esprimere il suo talento ma ora dobbiamo effettuare scelte che ci permettano di rispettare i nostri impegni verso il Gruppo Piaggio e i nostri tifosi. Continueremo a lavorare insieme con l’impegno che ci abbiamo sempre messo, per permettergli un bel finale di stagione e auguriamo a Sam il meglio per il prosieguo della sua carriera».

Quattro anni nella serie regina

Classe 1993, Scott Redding ha mosso i suoi primi passi nel Motomondiale proprio in sella a una Aprilia nella classe 125. Nella stagione 2008, al debutto, ottiene una vittoria nel GP di casa a Donington Park. Nel 2010 passa in Moto2, dove rimarrà per quattro stagioni ottenendo 3 vittorie e 11 podi. In MotoGP dal 2014, vanta come miglior risultato il terzo posto conquistato due volte: a Misano 2015 e Assen 2016.