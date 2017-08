Venerdì perfetto per la Ducati: miglior tempo e nuova carena

BRNO – Ottimo inizio per Andrea Dovizioso, che ha terminato al primo posto la prima giornata di prove del GP della Repubblica Ceca a Brno. Il pilota italiano della Ducati, dopo aver chiuso in tredicesima posizione la prima sessione di prove libere disputata sotto la pioggia, ha dimostrato un ottimo feeling con la sua Desmosedici GP sui saliscendi del tracciato moravo ed ha chiuso il secondo turno della giornata, disputato con asfalto completamente asciutto verso fine turno, al primo posto in 1:56.332. «Oggi è andata molto bene perché siamo riusciti a svolgere parecchie prove: questa mattina abbiamo fatto una comparazione tra la gomma da bagnato media e quella morbida e abbiamo già un feedback in funzione gara – spiega Desmodovi – Oggi pomeriggio, nonostante il poco tempo a disposizione con asfalto completamente asciutto, siamo riusciti comunque a provare il materiale nuovo che avevamo a disposizione ma soprattutto abbiamo confermato la nostra buona velocità e questo fa sempre la differenza durante il weekend. Domani potremo continuare a lavorare sugli altri dettagli perché dovrebbe essere asciutto tutto il giorno».

Novità aerodinamiche

Quindicesima posizione provvisoria per Jorge Lorenzo, che questa mattina era stato molto competitivo con la pista bagnata facendo segnare il terzo miglior crono. Nel pomeriggio il pilota maiorchino, dopo aver effettuato la prima uscita con la moto in versione standard, nella seconda uscita ha portato al debutto la nuova carena con innovative soluzioni aerodinamiche, ed ha chiuso la giornata al quindicesimo posto con il tempo di 1:57.637. «È stata una giornata positiva e sono convinto che abbiamo ancora un buon margine di miglioramento – racconta Por Fuera – Questa mattina, con asfalto bagnato, ho guidato con ottime sensazioni, con una grande aderenza e un’ottima stabilità sull’anteriore. E sicuramente avrei potuto forzare ancora e migliorare il mio tempo. Vuol dire che siamo pronti nel caso domenica piova in gara, e questo è molto positivo. Nel pomeriggio abbiamo provato la nuova carena e, anche se la mia classifica finale di oggi non è quella che speravo, sono davvero soddisfatto. In Ducati hanno fatto davvero un grande lavoro! Alla fine non ho utilizzato lo pneumatico nuovo, che mi avrebbe consentito di migliorare il mio tempo, però la cosa più importante era capire il comportamento della moto in questa nuova configurazione. Probabilmente perdiamo qualcosa in termini di velocità massima, però lavorando bene sul setting sono convinto che la nuova carena abbia un grande potenziale».