La scheda: tutto ciò che c'è da sapere su Brno

BRNO – Dopo la lunga pausa estiva, il Motomondiale riparte da Brno. Classifica cortissima in MotoGP, con Marquez davanti a tutti ma con quattro piloti racchiusi in dieci punti dopo nove gare. Non era mai successo in 68 anni nella classe regina. Da oggi, giovedì 3, a domenica 6 agosto, il Gran Premio della Repubblica Ceca, decima tappa della stagione: dal circuito di Brno, quattro giorni tutti da vivere. Tutti nel paddock già da oggi, giovedì 3 agosto, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 4, mentre sabato 5 luglio il turno delle qualifiche: alle 12:35 quelle della Moto3, alle 14:10 quelle della MotoGP e alle 15:05 quelle della Moto2. Alle 17:30 la conferenza stampa dei piloti. Domenica 6 in programma le gare: la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12:20 e la MotoGP alle 14.

La pista

Fino al 1982 le gare che si disputavano a Brno erano organizzate su un circuito stradale nei dintorni della città, ma nella seconda metà degli anni 80 fu costruito un impianto permanente su cui dal 1987, dopo vari anni di assenza dal calendario, è tornato a disputarsi il Gran Premio della Repubblica Ceca. Apprezzato sia dai piloti che dagli spettatori, il circuito di Brno si sviluppa attraverso colline boscose, che offrono un panorama stupendo del tracciato.

I dati

Giro più veloce: Marquez (Honda), 1:54.596 (169.7 km/h) – 2016

Record del circuito: Pedrosa (Honda), 1:56.027 (167.6 km/h) – 2014

Miglior pole: Marquez (Honda), 1:54.596 (169.7 km/h) – 2016

Velocità massima: Iannone (Ducati), 316.4 km/h – 2015

Lunghezza pista: 5.4 km

Lunghezza gara: 22 giri (118.9 km)

Curve: 14 (6 a sinistra, 8 a destra)

Così nel 2016

Podio: 1° Crutchlow (Honda), 2° Rossi (Yamaha), 3° Marquez (Honda)

Pole: Marquez (Honda), 1:54.596 (169,733 km/h)

Giro più veloce: Crutchlow (Honda), 2:08.216 (151,703 km/h)

Una vista dall'alto del circuito di Brno (Michelin)

Gli orari

Giovedì 3 agosto

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 4 agosto

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 1 Moto2

Ore 13:10: prove libere 2 Moto3

Ore 14:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 5 agosto

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 3 Moto2

Ore 12:35: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:05: qualifiche Moto2

Ore 17:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 6 agosto

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP