Dovizioso e Brno, un amore non corrisposto

BRNO – Dopo un mese di pausa dalla gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo appuntamento della stagione 2017. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno approfittato della pausa estiva per godersi qualche giorno di vacanza e mantenersi in forma in vista della seconda parte della stagione che prevede tre gare particolarmente impegnative nel mese di agosto. Anche se il layout del tracciato moravo piace a Dovizioso, il pilota forlivese non ha mai avuto molta fortuna a Brno e il suo miglior risultato è stato il secondo posto del 2011, mentre nell’edizione 2016, che si è corsa con asfalto bagnato, il pilota italiano si è dovuto ritirare nel corso del sedicesimo passaggio. «Durante la pausa estiva ho trascorso un mese di relax, in tranquillità, ed ora sono pronto per la seconda parte della stagione e molto carico per la prossima gara in Repubblica Ceca – afferma Desmodovi – Brno è una delle piste più belle e anche più difficili del Mondiale, ma è sempre molto affascinante. Negli ultimi anni non ho brillato particolarmente a Brno, ma ce la metterò tutta questo weekend per portare a casa un buon risultato».

Lorenzo due volte vincitore

Jorge Lorenzo può invece vantare due vittorie nel 2010 e nel 2015, in aggiunta ad altri tre podi nelle sue nove partecipazioni in MotoGP a Brno. «Siamo arrivati a metà stagione e dopo alcuni giorni di vacanza, subito dopo il GP di Germania, ho approfittato delle ultime tre settimane per allenarmi intensamente e prepararmi al meglio per la seconda parte del campionato – spiega Por Fuera – Brno è un circuito dove mi sento molto a mio agio e penso di poter ottenere una buona prestazione con la mia moto. È un tracciato con molte curve, tutte raccordate, e su questa pista ho tanti buoni ricordi. Non vedo l'ora di tornare a lavorare con la mia squadra per migliorare la mia competitività nelle ultime nove gare del Mondiale, e sono certo che faremo un grande passo in avanti». Il programma del Gran Premio della Repubblica Ceca inizierà venerdì mattina con la prima sessione di prove libere alle 9:55, mentre la gara, sulla distanza di 22 giri, è prevista per domenica alle ore 14.