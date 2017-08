A Brno si riaccendono le moto... e la Honda (ri)parte avvantaggiata

BRNO – L'ultima volta vinse lui. Al Sachsenring, pista antioraria, dunque sua amica per definizione, Marc Marquez si portò per la prima volta in stagione al comando del Mondiale MotoGP. Regalandosi così un mese di vacanze all'insegna della tranquillità e dell'entusiasmo: «Mi sono goduto questo periodo di relax, andando al mare con gli amici, ma anche sfruttando questa lunga pausa estiva per allenarmi per la seconda parte del campionato – racconta ora, alla vigilia del ritorno alle gare – Una stagione così combattuta è emozionante ma anche molto impegnativa e questo significa che bisogna tenere sempre alta la concentrazione e cercare di mantenersi costantemente al miglior livello possibile, adattandosi ad ogni situazione».

Un passo avanti

Questo weekend si riaccenderanno i motori, a Brno: dove si corre in senso orario, ma dove comunque la sua Honda sembra la favorita d'obbligo. Per almeno due motivi. Il primo è di ordine storico: dal 2011 ad oggi, solo una volta (grazie a Jorge Lorenzo due anni fa) la moto di Tokyo non è salita sul gradino più alto del podio in Repubblica Ceca. Il secondo di natura tecnica: nel bel mezzo delle ferie, infatti, il team si è ritagliato due giorni di tempo per i test, in cui ha collaudato sì un nuovo telaio, ma soprattutto l'assetto con cui affrontare questo fine settimana di gara. Almeno sul fronte del lavoro degli ingegneri, dunque, la Hrc parte senza dubbio un passo avanti alle dirette rivali: e abbiamo già potuto apprezzare in diverse occasioni quest'anno quanto provare in anticipo sul circuito dove si correrà rappresenti un bel vantaggio. «Perciò è stato positivo avere avuto modo di provare a Brno durante le ferie – ammette Magic Marc – perché ci ha permesso di lavorare sulla moto e di restare concentrati sul nostro compito. Brno è una bella pista, ma anche una delle più impegnative, con molti cambi di direzione e saliscendi. Cercheremo di approfittare al meglio del lavoro svolto durante il test e di prepararci a lottare per il podio domenica».

Bei ricordi

Gli fa eco anche il suo compagno di squadra Dani Pedrosa: «Abbiamo trascorso quattro settimane senza corse ma non di inattività completa, perché abbiamo svolto un test positivo a Brno a metà luglio che è stato molto utile per lavorare sull'assetto della moto – prosegue l'altro spagnolo – Il meteo è stato favorevole e siamo riusciti a sfruttare in pieno entrambe le giornate. Per il resto del tempo mi sono allenato in previsione della seconda metà di stagione ma ho anche avuto tempo per un po' di vacanze, che mi hanno permesso di staccare e di ricaricare le batterie». Fedele al suo ruolo di quinto incomodo rispetto ai magnifici quattro in lotta per il titolo, anche Pedrosa vanta un bel palmares sul circuito ceco, dove ha vinto per ben due volte nella classe regina: «Ora non vedo l'ora di salire di nuovo sulla mia moto a Brno, una delle mie piste preferite del calendario – dichiara – Ho degli ottimi ricordi di quel Gran Premio e insieme al mio team darò il massimo per ottenere un altro bel risultato domenica prossima».