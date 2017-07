Dopo la squalifica, la spettacolare rimonta del baby ferrarista Leclerc

BUDAPEST – Giornata di emozioni contrastanti per il team Prema all’Hungaroring, nella gara di apertura del campionato di Formula 2 sul tracciato ungherese alle porte di Budapest. Pur trovandosi a dover partire dalle retrovie a causa di un’irregolarità tecnica riscontrata alla fine della qualifica, Charles Leclerc ha messo nuovamente in pista un potenziale straordinario, riuscendo a recuperare già dal via. Passato subito undicesimo, ha sfruttato al meglio anche una situazione di safety car per effettuare spettacolari sorpassi su un tracciato notoriamente povero di occasioni per andare all’attacco. Alla fine, ha terminato quarto, ai piedi del podio. Il debuttante della Ferrari Driver Academy si è così mantenuto a +54 in testa alla classifica piloti e si è assicurato una buona posizione di partenza per la seconda gara di domani. «Sono contentissimo per com’è andata la gara, e rimontare fino alla quarta posizione è stato un risultato straordinario che ci ha portato punti preziosi a dispetto della posizione di partenza arretrata – racconta Leclerc – Non ci potevamo attendere di meglio, anche se guardando l’andamento della gara ero un po’ deluso per aver perso così tanto tempo alle spalle di Albon, cosa che ha avuto un impatto negativo sulle nostre gomme. Di conseguenza, il passo con le prime non era il massimo. O meglio, eravamo velocissimi considerando lo stato degli pneumatici, ma a confronto con gli altri che avevano coperture in condizioni migliori pagavamo un po’ Alla fine, abbiamo comunque concluso in un’ottima posizione e non vedo l’ora di provare a fare ancora meglio domani».

Fuoco, che sfortuna

Molto sfortunato Antonio Fuoco, che dopo un ottimo avvio ha pagato un errore della squadra in occasione della sosta ai box, quando gli è stato dato il via nonostante per un problema di fissaggio i meccanici stavano ancora lavorando su uno dei suoi pneumatici. In seguito, un calo della pressione dell’olio l’ha costretto a fermarsi definitivamente. «La partenza è stata regolare e nella prima parte di gara il passo sembrava buono come quello degli altri contendenti, pur essendo noi abbastanza conservativi – spiega il giovane talento cosentino – La gara stava procedendo bene, ma poi è arrivato il problema al pit stop. Sono comunque cose che capitano. Dispiace per me e per la squadra, ma proveremo a fare del nostro meglio domani».