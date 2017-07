Malore per Felipe Massa: si ritira dal GP

BUDAPEST – Felipe Massa getta la spugna, atterrato da un non meglio precisato virus. Il pilota brasiliano della Williams si era sentito poco bene già ieri, dopo le prove libere del venerdì, e aveva deciso di recarsi in ospedale a Budapest per sottoporsi a controlli più approfonditi che comunque non avevano sottolineato alcuna malattia grave. Per questo i medici della Formula 1 gli avevano dato il via libera per disputare il turno di questa mattina, approfittando del fatto che l'ex ferrarista sosteneva di sentirsi meglio. Ma, dopo soli dodici giri, Massa ha sofferto una ricaduta ed è stato costretto a ritirarsi dal Gran Premio d'Ungheria.

Ritorno in salita

A sostituirlo sarà Paul di Resta, che si ritroverà dunque a sorpresa a fare il suo ritorno sulla griglia di partenza del Mondiale dalla quale manca dal 2013. Il pilota scozzese, terza guida e riserva della Williams dall'anno passato, dovrà comunque affrontare un'impresa non semplice: non solo è lontano dai Gran Premi ormai da quattro stagioni, infatti, ma non ha mai guidato una monoposto dell'attuale generazione dei V6 ibridi. Prendendo in mano la macchina solo nelle prove ufficiali, inoltre, sarà costretto a far segnare in fretta un tempo inferiore al 107% del miglior crono, altrimenti per regolamento non sarà ritenuto qualificato per la gara. Di Resta, 31 anni, il cui cognome tradisce origini italiane (il nonno era di Sessa Aurunca, in Campania) ha corso 58 GP in F1 nell'arco di tre anni, tutti con la Force India: i suoi migliori risultati furono due quarti posti, a Singapore nel 2012 e in Bahrein nel 2013. Nel suo palmares ci sono un titolo europeo di Formula 3 nel 2006 (conquistato battendo il suo compagno di squadra Sebastian Vettel) e un titolo tedesco per vetture turismo nel Dtm 2010.