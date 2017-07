Vola la Ferrari: doppietta Vettel-Raikkonen, Hamilton staccatissimo

BUDAPEST – Grande salto in avanti della Ferrari in vista delle qualifiche. Nella terza e ultima sessione di prove libere, la Rossa ha dimostrato di avere messo a punto al meglio, nel corso della notte, il nuovo fondo e la nuova aerodinamica che hanno debuttato in pista solo ieri, e di riuscire a sfruttare il vantaggio della sua macchina più compatta e agile rispetto alla Mercedes su questa pista stretta e tortuosa. Sebastian Vettel, fermando i cronometri su 1:17:017, batte infatti il record del circuito, staccando di quasi mezzo secondo il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen (con la vecchia configurazione tecnica) che completa la doppietta.

Mercedes in ritardo

Distantissime le Frecce d'argento: Valtteri Bottas è terzo a quasi nove decimi, Lewis Hamilton addirittura quinto (dietro alla Red Bull di Max Verstappen) a 1.4 secondi. Il campione anglo-caraibico, in particolare, come ieri non ha trovato il bilanciamento ideale con le più performanti gomme supersoft, e la sua guida è apparsa infatti troppo nervosa. Daniel Ricciardo, leader ieri in entrambi i turni, stavolta si è fermato all'ottavo posto a causa di un problema elettrico che lo ha costretto a fermarsi intorno a metà dell'ora di prove. Fernando Alonso, che oggi festeggia 36 anni, porta la sua McLaren al nono posto. Felipe Massa, in preda a un fastidioso virus che lo ha costretto ieri ad andare in ospedale, dovrà invece probabilmente dare forfait per il resto del weekend di gara, venendo sostituito sulla sua Williams dalla terza guida Paul di Resta.