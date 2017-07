Il mito Angel Nieto resta in ospedale, in gravi condizioni

IBIZA – Restano «gravi ma stabili» le condizioni di Angel Nieto dopo l'incidente stradale di cui è stato vittima due giorni fa mentre era alle guida del suo quad su una strada provinciale di Ibiza. «La nuova Tac effettuata dimostra che le lesioni intracraniche con perdita di sangue si sono stabilizzate – recita l'ultimo bollettino ufficiale diffuso dal Policlinico Nuestra Señora del Rosario, dove il 70enne mito del motociclismo è attualmente ricoverato – Saranno mantenute le stesse misure terapeutiche anche nei prossimi giorni. Il paziente è continuamente circondato dall'affetto della famiglia». E proprio una sua familiare, la nipote Carla Nieto (sorella di Fonsi, anch'egli ex protagonista del Motomondiale) ha fornito ulteriori dettagli tramite Twitter: «Prima di tutto vorremmo ringraziare per le tante manifestazioni di affetto che ci sono pervenute – ha scritto – Per ora posso dire che bisogna essere pazienti e prudenti, perché sarà un processo molto lento. Però Angel ha trascorso bene la notte e questo è importante. Siamo speranzosi ma ci servirà tempo per poter dire qualcosa di più concreto».

La ricostruzione

Il tredici volte campione del mondo delle due ruote (o 12+1, come scaramanticamente ama ripetere lui) è stato tamponato da un'auto, guidata da una donna tedesca di 38 anni, mentre percorreva la carrera Santa Eularia all'altezza di un incrocio: sbalzato dal mezzo, ha sbattuto la testa sull'asfalto e, anche se indossava il casco, ha subito perso i sensi. La conseguenza più seria dell'urto è stato appunto il trauma cranico cerebrale, per il quale è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, che secondo le testate giornalistiche locali sarebbe durato oltre due ore. Successivamente Nieto, ricoverato nel reparto di rianimazione in coma indotto e con la respirazione assistita, è stato sottoposto anche ad un drenaggio per ridurre il coagulo del sangue. Gli è stato diagnosticato anche uno pneumotorace che però avrebbe esito positivo, e al momento non viene ritenuto in pericolo di vita. A visitarlo in ospedale sono giunti anche i tanti amici che il campionissimo ha sull'isola di Ibiza, dove vive ormai da molto tempo: tra gli altri, l'ex calciatore di Athletic Bilbao e Siviglia Aitor Ocio e il fondatore della discoteca Pacha, Ricardo Urgell.