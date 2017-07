Perché sono esplose le gomme della Ferrari? Non lo sa neanche Pirelli

SILVERSTONE – Resta un mistero anche per la Pirelli il motivo che ha provocato la doppia esplosione sulle gomme della Ferrari. A pochi giri dal termine, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno accusato problemi allo pneumatico anteriore sinistro. Raikkonen ha effettuato un pit stop tardivo che gli ha permesso comunque di salire sul podio, mentre Vettel è entrato ai box con la gomma forata e ha concluso perdendo alcune posizioni. Sono in corso analisi approfondite sugli pneumatici danneggiati, insieme a Ferrari, per capire fino in fondo le cause dei due problemi, di natura diversa l’uno dall’altro. «Il Gran Premio di Gran Bretagna ha avuto un epilogo amaro per entrambi i piloti Ferrari, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che hanno accusato un problema ad uno pneumatico in un finale di gara molto combattuto – commenta il responsabile del fornitore unico di gomme del Mondiale, Mario Isola – È un vero peccato e ovviamente il problema sarà subito esaminato insieme al team per capirne le cause». Silverstone è uno dei circuiti più impegnativi, con le monoposto che sono soggette a carichi superiori ai 5G.

Poche parole da Maranello

Non si vuole ancora sbilanciare nemmeno il team principal della Rossa, Maurizio Arrivabene: «Anche se i motivi appaiono evidenti, lamentarsi per avere perso un secondo e un quarto posto non è da Ferrari. Oggi abbiamo perduto molti punti sia nella classifica costruttori che in quella piloti, questa è la realtà. Da qui bisogna partire e migliorare rapidamente, con umiltà e determinazione».