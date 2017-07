Tempo mostruoso di Hamilton, ma la sua pole è sub judice

SILVERSTONE – Potrebbe arrivare la pole position a domicilio per Lewis Hamilton. Ma il condizionale è d'obbligo, perché il campione anglo-caraibico è stato messo sotto indagine dai commissari perché sospettato di aver bloccato Romain Grosjean durante un suo giro veloce. Dovrà dunque attendere il verdetto dei giudici sportivi il due volte iridato per poter festeggiare la sua partenza al palo davanti al pubblico di casa, che lo porterebbe a quota 67 in carriera, a solo una lunghezza dal record storico di Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes è stato comunque nettamente il più veloce di tutti, staccando di oltre mezzo secondo Kimi Raikkonen, che stavolta è stato più veloce del suo compagno di squadra Sebastian Vettel, negandogli la pole position. Quarta posizione per l'altra Freccia d'argento di Valtteri Bottas, che si trasformerà però nella nona casella sulla griglia di domani per via della penalità inflittagli per la sostituzione del cambio. Risale dunque in seconda fila Max Verstappen con la sua Red Bull.

I delusi

Scatteranno invece dall'ultima fila della griglia Daniel Ricciardo, tradito da un sospetto guasto al turbo che gli ha impedito di proseguire le sue qualifiche, e Fernando Alonso, penalizzato di ben trenta posizioni per aver sostituito numerose componenti del motore. Lo spagnolo si è comunque tolto una soddisfazione approfittando della pista che si asciugava per montare le gomme supersoft e concludere in testa la prima eliminatoria: di questi tempi, deve accontentarsi... Domani alle 14 il via della gara.