Torna dall'infortunio e vince: Chaz Davies si prende anche l'America

LAGUNA SECA – Il team Ducati ha vissuto un sabato da incorniciare a Laguna Seca (Stati Uniti) grazie alla vittoria ottenuta da Chaz Davies in gara-1. Il gallese ha portato così a quota quattro il numero di successi in questa stagione, per un totale di 24 in carriera, 20 dei quali con Ducati. Al rientro dopo essere stato costretto a saltare gara-2 a Misano tre settimane fa a causa di un infortunio, Davies ha preso rapidamente margine insieme alle Kawasaki ufficiali dopo essere partito dalla terza posizione, per poi prendere il comando nel corso dell’undicesimo giro e dare lo strappo finale negli ultimi tre passaggi fiaccando definitivamente la resistenza di Jonathan Rea. «Sono state due settimane difficili, trascorse sul divano e sul lettino del fisioterapista, quindi tornare in pista e vincere a Laguna Seca è speciale – esulta il ducatista – Questa vittoria significa molto per me, perché parlando con la squadra prima di venire qui avevo detto: ‘Se potrò correre, sarò pronto a giocarmi il primo posto’. Ma è più facile a dirsi che a farsi. È stata una gara dura. La temperatura dell’asfalto è salita molto e l'aderenza è calata. Non potevo forzare al 100% con l’anteriore, ma ho gestito la mia gara. Mi aspettavo che Johnny mi attaccasse negli ultimi giri ma non è successo ed ho ottenuto una delle vittorie più memorabili della mia carriera. Ora penseremo ad una strategia per attaccare partendo dalla terza fila domani».

Melandri ai piedi del podio

Marco Melandri, dopo aver dimostrato un ritmo da vertice nel corso delle prove, ha invece patito problemi di aderenza che lo hanno costretto a giocare in difesa e chiudere la gara al quarto posto, raccogliendo comunque punti importanti. Il ravennate partirà così dalla prima posizione in griglia in gara-2, mentre il suo compagno di squadra scatterà dalla nona casella. «È stata una gara un po’ deludente perché avevamo il passo dei migliori in prova ma inaspettatamente abbiamo sofferto davvero tanto con l'aderenza in gara, sia per quanto riguarda l’anteriore che il posteriore – racconta Macio – All’inizio non riuscivo a spingere e speravo che con il passare dei giri la situazione migliorasse, invece abbiamo faticato molto. Ho cercato semplicemente di ottenere il miglior risultato possibile per noi, ed oggi non potevamo fare di più. Il caldo ha reso le cose più difficili per tutti, ma cercheremo di capire perché noi abbiamo avuto un calo più marcato. Partire dalla pole position domani ha un’importanza relativa, dobbiamo innanzitutto risolvere i problemi incontrati oggi in gara ma sono fiducioso che ce la faremo».

Vittoria tricolore

Entrambi i piloti hanno corso con una livrea speciale che ricalca quella della 1299 Panigale R Final Edition (presentata in anteprima proprio a Laguna Seca) a sua volta ispirata al tricolore della bandiera italiana. «Quella di oggi è una vittoria dal sapore ancora più dolce, non soltanto per l’aspetto agonistico ma anche perché ha coinciso con il debutto in pista dei colori della 1299 Panigale R Final Edition – conferma l'amministratore delegato Claudio Domenicali – Si tratta di una moto realizzata per rendere omaggio ad un motore che ha fatto la storia della Superbike e che, con 209 cavalli per 179 chili di peso, è la Ducati non in serie limitata più potente di sempre. L’abbiamo portata in anteprima mondiale proprio qui a Laguna Seca, ed è stata una grande emozione vedere i colori della bandiera italiana svettare sia in pista che in cima al podio». Il team Ducati tornerà in pista domani alle 10:30 locali per la consueta sessione di warm up in vista di gara-2 (partenza fissata per le ore 14). «Vincere con Chaz al rientro dopo settimane difficili per lui ha un sapore particolare – conclude il team principal Stefano Cecconi – Laguna Seca è una pista speciale sia per lui che per la Panigale R, e la gara di oggi lo dimostra. Abbiamo mantenuto alta la nostra competitività dopo Misano. Peccato per le difficoltà incontrate da Marco dopo delle prove molto positive, ma siamo fiduciosi di poter correre al vertice con entrambi i nostri piloti domani».