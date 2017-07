Bottas frega la pole a Vettel, disastro Hamilton

SPIELBERG – Il Gran Premio d'Austria dà la seconda pole position in carriera a Valtteri Bottas. Al gregario della Mercedes è bastato il primo tentativo nella fase finale delle qualifiche per fare meglio del ferrarista Sebastian Vettel, giunto ad appena 42 millesimi da lui. Peggio è andata a Lewis Hamilton, che dopo un primo giro non perfetto è stato costretto ad abortire il secondo per le bandiere gialle esposte per un problema tecnico alla Haas di Romain Grosjean, che si è fermata nel bel mezzo della pista. Il campione anglo-caraibico si è dovuto così accontentare del terzo tempo che, aggiunto alle cinque posizioni di penalità in griglia di partenza per la sostituzione del suo cambio, lo costringerà a partire dall'ottava piazzola e dalla quarta fila.

Chi scavalca Hamilton

Risalgono dunque in seconda Kimi Raikkonen, che scatterà terzo, e Daniel Ricciardo, quarto. Il suo compagno di squadra Max Verstappen, protagonista anche di un'uscita di pista sul finale alla curva 7, in cui è stato fortunato ad evitare le barriere di protezione, si è invece qualificato alle sue spalle. Il via della gara al Red Bull Ring è in programma per domani, domenica, alle ore 14.