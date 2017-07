Foggia, il baby dello Sky Vr46 a caccia del Mondiale

VALENCIA – La classifica è molto stretta, solo due punti separano Dennis Foggia dal primo posto nel Mondiale e quello di Valencia è il circuito ideale per tentare l’attacco. Dennis, infatti, conosce bene il Ricardo Tormo e solo pochi giorni fa, proprio a Valencia, si sono svolti importanti test che hanno avuto esito positivo per entrambi i piloti. «Siamo pronti per il weekend a Valencia – afferma – Settimana scorsa abbiamo fatto test molto positivi su questa pista e sono sicuro che ci serviranno per affrontare al meglio questo weekend di gara. Cercheremo di partire bene da subito per arrivare pronti a qualifiche e gara. Voglio far ancora meglio di Barcellona e portare a casa punti importanti per il campionato».

Vietti in crescita

Celestino Vietti Ramus, dopo aver provato qualche interessante modifica sulla sua Moto3, vuole continuare la crescita già vista nella gara di Barcellona per cercare di lottare insieme al gruppo dei primi: «In questo weekend, secondo me, possiamo far bene – sostiene – Abbiamo fatto dei test positivi. Abbiamo provato cose interessanti e in questo weekend cercheremo di capire se siamo sulla strada giusta. Sicuramente io devo ancora migliorare la guida ma piano piano stiamo andando nella direzione giusta. Voglio migliorare il risultato di Barcellona. Sia io che la squadra siamo motivati, la pista la conosciamo e cercheremo di fare belle gare».

Squadra pronta

Il weekend spagnolo prevede due sessioni di qualifica al sabato, mentre la domenica si aprirà con il warm up alle 9 del mattino e a seguire le due gare, entrambe di 18 giri, alle 11 e alle 14. «La settimana scorsa abbiamo fatto un test molto positivo con entrambi i piloti – commenta il team manager Luca Brivio – Abbiamo avuto possibilità di girare con gomma usata per prepararci alla gara. Sarà importante affrontare nel migliore di modi il weekend fin da subito e arrivare pronti ai due appuntamenti di domenica. Saranno due gare interessanti, soprattutto per Dennis che sta lottando per il Mondiale. Lui ha fatto dei buonissimi test e tutto il team è davvero motivato per dare il meglio di sé».