Marciello torna alle monoposto ed esordisce in F2

SPIELBERG – Con l’approdo sui saliscendi del circuito austriaco del Red Bull Ring, in Stiria, il campionato di Formula 2 entra nella fase centrale e più calda della stagione, che coincide tradizionalmente con le più celebri piste europee. Dopo la tappa austriaca, arriveranno in rapida sequenza Silverstone e Budapest, per quello che sarà un vero e proprio tour de force in vista della pausa estiva di agosto. Molto atteso e gradito il rientro, in seno al team Trident, di Raffaele Marciello. Il pilota di Caslano, che ha chiuso in quarta posizione la scorsa edizione della GP2 Series, porterà esperienza e velocità, contribuendo a rendere ancora più competitivo lo schieramento della squadra. La presenza a bordo di Raffaele non è una novità per il team Trident, che con il pilota italiano ebbe proficua esperienza nel 2015 che portò alla conquista di quattro podi e della settima piazza nelle graduatoria di campionato della GP2 Series. «Sono davvero orgoglioso di poter tornare a lavorare insieme al team Trident, con il quale ho avuto una precedente esperienza molto positiva nell’edizione 2015 della GP2 Series – dichiara il pilota – Il team Trident negli anni ha dimostrato di essere un equipe molto competitiva e professionale che si pone come punto di riferimento nel panorama del motorsport. Conto di portare il mio contributo per rafforzarla ulteriormente. Sono davvero impaziente di poter tornare al volante di una monoposto della squadra italiana questo fine settimana al Red Bull Ring, dove esordirò nel campionato di Formula 2».

La squadra

Accanto a Raffaele Marciello troveremo come di consuetudine Nabil Jeffri, protagonista di una solida crescita nel corso della stagione ed atteso ad un ruolo sempre più da protagonista. Il team Trident ha superato con due solide prestazioni il doppio appuntamento cittadino di Montecarlo e Baku, rientrando con dei buoni punti da entrambe le trasferte. Sul tracciato del Red Bull Ring, questo fine settimana, si attendono dunque importanti conferme dai piloti della scuderia italiana, che nelle ultime uscite sono riusciti con continuità ad inserirsi nella top ten, facendosi apprezzare grazie a solide prestazioni.