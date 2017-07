Nissan BladeGlider, un prototipo per festeggiare 70 anni di auto elettriche

PARIGI – A 70 anni esatti dal lancio del suo primo veicolo a zero emissioni, Nissan BladeGlider scende in pista al Festival of Speed di Goodwood. Il prototipo 100% elettrico ha dimostrato le sue doti agonistiche partecipando alla celebre cronoscalata nelle giornate di venerdì e sabato. Al volante Lucas Ordóñez, primo pilota professionista a guidare il prototipo 100% elettrico. La storia degli veicoli elettrici di Nissan è iniziata nel 1947, 70 anni fa, con il lancio di Tama, pionieristica quattro posti elettrica, disponibile in versione autovettura o van, con un’autonomia di 65 km. Il progetto iniziale era stato sviluppato da Tokyo Electro Automobile, in seguito acquisito da Nissan. Dal lancio di Tama nel 1947, Nissan ha maturato una vasta conoscenza nel campo delle tecnologie a zero emissioni ed è oggi leader mondiale della mobilità elettrica. Nissan ha guidato la rivoluzione elettrica con la prima autovettura a zero emissioni per il mercato di massa (Nissan Leaf) nel 2010. La seconda generazione di Leaf sarà presentata in anteprima mondiale il 6 settembre.

Prototipo di ultima generazione

Ordóñez, vincitore della Gt Academy di Nissan, il concorso che trasforma i giocatori di videogame in veri piloti da corsa, era molto emozionato all’idea di provare BladeGlider: «Guidare BladeGlider sul famoso circuito di Goodwood è stata un’esperienza fantastica – ha commentato – È un’auto esaltante, con una coppia molto potente sin dalla partenza. Su un circuito veloce come questo è puro divertimento... è velocissima in curva». Con il debutto di BladeGlider al Festival of Speed di Goodwood, Nissan ha confermato la visione di mobilità intelligente, per una mobilità futura più sicura, sostenibile e connessa. Il prototipo a zero emissioni sostiene anche il movimento #ElectrifyTheWorld di Nissan, per promuovere il dibattito sull’uso delle energie sostenibili. BladeGlider è stato progettato per dimostrare le potenzialità dinamiche e le performance della trazione 100% elettrica, perfettamente in linea con i parametri dell’automobilismo sportivo. Il prototipo è stato sviluppato da Nissan in collaborazione con l’inglese Williams Advanced Engineering, partner tecnico per il progetto.