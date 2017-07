Vettel, compleanno col fiato sospeso: oggi si gioca il Mondiale e il futuro in Ferrari

PARIGI – C'è da scommettere che Sebastian Vettel non avrebbe mai immaginato di trascorrere così il giorno del suo trentesimo compleanno. Invece di restare nella casa di famiglia a Heppenheim, circondato dai suoi cari e dagli amici, il ferrarista è stato costretto a volare a Parigi. Dove a fargli la festa, e non solo in senso figurato, potrebbe essere il presidente della Federazione internazionale dell'automobile, Jean Todt.

Spettro squalifica

Quello che è in programma oggi nella sede di Place de la Concorde non è un vero e proprio processo, ma un faccia a faccia a porte chiuse. Che, però, potrebbe avere un esito nefasto per la corsa al Mondiale del campione tedesco. È stato Todt in persona, infatti, a non ritenersi soddisfatto dei dieci secondi di penalità inflitti a Vettel dopo la sua ruotata a Hamilton nel Gran Premio dell'Azerbaigian, e a imporre che il caso venisse riaperto. Il presidente non può ovviamente decidere in prima persona le punizioni, ma a seguito dell'incontro di oggi potrebbe rinviare Seb al tribunale internazionale della Fia, dove la questione verrebbe sottoposta ai giudici sportivi, con il prevedibile strascico di appelli e controappelli da parte della Ferrari. Di certezza ce n'è una sola, però: se il numero uno federale optasse per la linea dura, l'unica sanzione più grave dello stop&go già comminato sarebbe la sospensione per una gara. Che consentirebbe a Lewis Hamilton di conquistare un bel vantaggio in classifica iridata, forse addirittura incolmabile.

Fantamercato

Ironia della sorte, insomma, potrebbe essere proprio l'ex team principal della Rossa a mettere una pietra tombale sulle ambizioni di titolo della sua ex squadra. E, forse, addirittura sul futuro di Sebastian Vettel a Maranello. Se infatti, dopo l'ottimo inizio di questa stagione, il Cavallino rampante aveva mostrato tutti i segni di voler rinnovare con entrambi i suoi piloti, quest'ultimo scivolone che rischia di costare caro alla Scuderia potrebbe rimettere in dubbio la posizione del quattro volte iridato. Non è la prima volta, del resto, che Vettel si mette nei guai per colpa del suo temperamento focoso: negli ultimi dodici mesi ha già perso nove dei suoi dodici punti sulla patente sportiva, e tutti ricordano la tirata d'orecchie che si meritò da parte del direttore di gara Charlie Whiting dopo averlo mandato platealmente a quel paese (anzi, peggio...) in mondovisione via radio. Se Sebastian non farà nulla per calmarsi, anzi se i suoi colpi di testa dovessero addirittura costare il Mondiale al suo team, chissà che davvero la Ferrari non cominci a guardarsi intorno, sul mercato. Dove c'è un giovanissimo futuro campione come Max Verstappen, lanciato dalla Red Bull ma sempre più insofferente per i problemi di affidabilità del suo motore Renault che non gli hanno consentito di mettersi in luce come avrebbe voluto quest'anno, se non per un fortunoso podio in Cina. Non è un mistero per nessuno che Sergio Marchionne abbia messo da tempo gli occhi addosso a questo baby fenomeno affamato di vittoria e sempre più desideroso di una macchina competitiva. Ma ora stiamo correndo davvero troppo: intanto, limitiamoci ad aspettare il regalo di compleanno che Jean Todt sta preparando a Sebastian Vettel...