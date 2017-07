Finalmente Aprilia se la gioca con le moto migliori

CHEMNITZ – Ottima gara per Aleix Espargaró che porta la sua Aprilia RS-GP al settimo posto. Lo spagnolo chiude così, con un bel risultato in gara, un weekend che lo ha sempre visto tra i protagonisti. Scattato dalla terza fila (ottavo tempo) Aleix si è presto inserito nel gruppetto di piloti in lotta per la top 5. In questa fase ha battagliato senza timore con alcuni i piloti che guidano la classifica mondiale, ben supportato dalla sua RS-GP che ancora una volta ha confermato i grandissimi progressi che il progetto MotoGP Aprilia ha evidenziato in questa prima metà di stagione. Dopo alcuni assalti falliti Aleix ha messo a segno l’ultimo sorpasso alla fine del penultimo giro, sopravanzando Dovizioso e andando a conquistare una bella settima piazza finale. «Un buon risultato ma, sinceramente, mi aspettavo anche qualcosa in più – ammette il pilota iberico – Tranne Jonas Folger e Marc Marquez, che hanno fatto una gara straordinaria, pensavo di poter essere più vicino alla zona podio. Sfortunatamente all'inizio ho dovuto forzare molto per superare, stressando la gomma anteriore e perdendo qualche decimo. È stato comunque un weekend positivo per noi, stiamo progredendo passo dopo passo. È positivo stare quasi tutta la gara in un gruppo di piloti molto forti, ora penso a rilassarmi durante la pausa e farmi trovare pronto per Brno».

Aprilia lanciatissima

Il quinto miglior crono realizzato in gara da Espargaró (1:21.981) aggiunge concretezza e un elemento di soddisfazione a un risultato che manda in vacanza col sorriso tutto l’Aprilia. «Una bella gara di Aleix, se l’è giocata alla pari contro moto e piloti che si stanno disputando il Mondiale – commenta il responsabile corse della casa di Noale, Romano Albesiano – Ci manca davvero poco per stare coi primissimi. Siamo stati tra i migliori per tutto un weekend che è stato estremamente positivo, soprattutto sull’asciutto. Se non avesse piovuto il sabato Aleix avrebbe potuto partire anche più avanti e questo lo avrebbe aiutato a non stressare troppo la gomma anteriore nella battaglia dei primi giri ma siamo davvero soddisfatti di come è andata. Ora arriveranno novità tecniche importanti per continuare a crescere e andare oltre questo bel livello che il nostro progetto ha raggiunto». Gli fa eco il team manager Fausto Gresini: «Siamo stati tutta la gara con quelli che lottano per il titolo. Questo è un gran bel risultato, che dimostra il livello di competitività che abbiamo raggiunto, ora ci manca veramente poco per giocarci stabilmente le prime posizioni. A metà stagione il nostro bilancio è decisamente positivo e cresceremo ancora, è merito di Aleix, di Aprilia che sta lavorando benissimo e di tutto il team che ha saputo gestire bene la RS-GP».

Lowes a terra

Sam Lowes è scivolato, senza alcuna conseguenza fisica, nel corso del tredicesimo giro mentre, dopo aver recuperato diverse posizioni, era in corsa per la conquista di punti iridati: «Un piccolo errore oggi mi è costato la gara. Un peccato perchè avevo superato qualche pilota e stavo recuperando, il mio ritmo era buono anche confrontato con quello di Aleix che oggi ha fatto davvero un ottimo lavoro. I miglioramenti ci sono, sto iniziando a guidare bene e i segnali sono incoraggianti. La pausa estiva arriva al momento giusto, so di poter migliorare ancora molto e sono positivo per la seconda parte di stagione».