Kaiser Marquez si riprende la Germania e la testa del Mondiale, rimonta Yamaha

CHEMNITZ – Per gli altri non c'è stato nulla da fare pure stavolta, nemmeno per l'idolo locale. Un perfetto Marc Marquez domina per l'ottava volta consecutiva il Gran Premio di Germania, battendo perfino il tedesco Jonas Folger, autore di una gara sorprendente in sella alla sua Yamaha vecchia di un anno. Il pilota di casa si è perfino affacciato in testa nella parte iniziale della gara, ma un lungo alla prima curva ha riaperto la porta al campione del mondo in carica, che ha così riconquistato il comando delle operazioni per poi non cederlo più. Folger può comunque essere soddisfatto di un ottimo secondo posto a domicilio, mentre Dani Pedrosa è giunto solitario al terzo posto.

Classifica combattutissima

Ai piedi del podio le due Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi, che con la pista asciutta non hanno incontrato gli stessi problemi di ieri con il bagnato e sono dunque riusciti a mettere in campo una bella rimonta. Alle loro spalle altri due outsider, Alvaro Bautista ed Aleix Espargaro, mentre è solo ottavo Andrea Dovizioso. Undicesima e dodicesima le altre due Ducati di Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci, partiti bene ma crollati alla distanza. In campionato, dunque, Marc Marquez grazie a questa vittoria torna davanti a tutti con 129 punti, alla vigilia delle vacanze estive che segnano il giro di boa del campionato, ma i distacchi restano estremamente contenuti: Maverick Vinales segue a cinque lunghezze di distanza, Andrea Dovizioso a sei e Valentino Rossi a dieci.