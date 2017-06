La Ducati c'è anche al Sachsenring, ma attenti alla Honda

CHEMNITZ – Ducati promossa anche alla prova del Sachsenring. Andrea Dovizioso, giunto in Germania da leader del Mondiale, è infatti il più veloce nella prima giornata di libere, grazie ad un guizzo finale nella sessione mattutina che conferma il suo ottimo stato di forma: «In generale oggi è stata una giornata positiva: sono molto contento di come siamo partiti questa mattina e sull’asciutto abbiamo confermato il trend positivo delle ultime gare». Solo nel secondo turno la pioggia lo ha messo in crisi, facendolo arretrare al settimo posto: «Con la pista bagnata abbiamo invece fatto un po’ di fatica come ad Assen – ammette Desmodovi – e quindi dovremo ancora lavorare. In ogni caso siamo riusciti a migliorare durante il turno e alla fine, quando ho spinto, giravo come i piloti più veloci però non ho ancora il feeling sull’anteriore che avevo lo scorso anno». Continua a non trovare il bandolo della matassa, invece, Jorge Lorenzo, fermo al dodicesimo posto: «Con l’asciutto mi sono concentrato sul continuare il mio adattamento alla moto e riuscire a sfruttarla al meglio, e questo è il mio obiettivo in questo momento – dichiara Por Fuera – Il nuovo asfalto offre molta aderenza sia con il bagnato che con l’asciutto ed è un fatto positivo. Nel pomeriggio, sotto la pioggia, mi sono trovato a mio agio all’inizio della sessione però in seguito ho avuto un piccolo problema con i freni in carbonio che non andavano in temperatura e ho perso la possibilità di migliorare i miei tempi alla fine. Domani, se sarà asciutto, dovremo cercare di fare delle buone prove libere per entrare direttamente nella fase finale delle qualifiche».

Honda non teme la pioggia

La favorita d'obbligo, però, resta comunque la Honda, vincitrice di tutte le ultime edizioni di questa gara grazie a Marc Marquez. Sesto questa mattina, dopo aver comandato gran parte della sessione, il campione del mondo in carica è risalito al secondo posto nel pomeriggio: «Mi sono sentito forte sia sull'asciutto che sul bagnato – conferma Magic Marc – e questo è importante, perché qui non si sa mai quali condizioni troveremo. Ora sembra che saranno asciutte sia domani che domenica, ma non si può mai sapere. Dobbiamo solo stare attenti a migliorare di pari passo con le condizioni del nuovo asfalto, che potrebbero cambiare tutto: sull'acqua l'aderenza era già incredibile, ma anche sull'asciutto penso che abbia del potenziale, anche se stamattina era molto scivoloso». La velocità della moto di Tokyo su questo tracciato viene ribadita anche da Dani Pedrosa, terzo in entrambi i turni: «Abbiamo girato bene in tutte le condizioni. Devo ancora lavorare sull'assetto e sulle gomme, visto che oggi pomeriggio con la pioggia non ci sono riuscito».