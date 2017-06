Aprilia parte bene in Germania: Espargaro sfiora il podio

CHEMNITZ – Aprilia ha iniziato molto bene il weekend MotoGP che porterà al GP di Germania, in programma domenica sulla pista del Sachsenring. Nella prima sessione di libere, che si è disputata su pista perfettamente asciutta, Aleix Espargaró ha albergato stabilmente nella parte alta della classifica, battagliando coi migliori e chiudendo con un ottimo quarto posto (1:21.832, a poco più di due decimi dal primo) che, a conferma dei grandi progressi della RS-GP, è il miglior piazzamento della moto italiana in un turno valido per la definizione dello schieramento di partenza. Il secondo turno si è invece disputato su pista bagnata a causa della pioggia che, largamente prevista, è scesa prima e durante la sessione. Ma anche in queste condizioni la RS-GP ha mostrato il grande equilibrio raggiunto e, condotta da Aleix, ha occupato la quinta posizione finale in 1:28.527. «Sono molto contento. Non amo moltissimo il layout di questo circuito ma sono sempre andato forte, ed anche oggi sono stato veloce sia con l'asciutto che con il bagnato – spiega lo spagnolo – Questa mattina abbiamo cercato di fare quanto più lavoro possibile con le gomme, visto il rischio di pioggia era importante raccogliere informazioni, e sono stato competitivo con varie combinazioni. Il nuovo asfalto offre un'aderenza davvero buona, vedremo le condizioni meteo di domani ma posso dirmi soddisfatto di quanto dimostrato fino ad ora».

Anche Lowes nei dieci

Nella seconda sessione si è messo in luce anche Sam Lowes che, dopo i progressi mostrati sull’asciutto (aveva chiuso al 15° posto in mattinata), è andato a cogliere una ottima nona piazza (1:28.994) che consente all’Aprilia di piazzare, per la prima volta nel 2017, due piloti in top ten in una sessione. «Sono arrivato qui con qualche dubbio, perché questo circuito mi ha messo in difficoltà in passato, ma già dalle prime prove libere mi sono trovato bene – racconta l'inglese – Ho girato forte, senza errori, con un buon feeling e migliorando costantemente. Sul bagnato le cose sono andate anche meglio, riesco a guidare bene e a impostare un buon ritmo fin dai primi giri. Sono positivo, la mia crescita è continua e sento la RS-GP sempre più mia».