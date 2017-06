Barbera beffa le Honda sul bagnato, Yamaha in difficoltà

CHEMNITZ – Un leader inaspettato per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. Sul circuito del Sachsenring reso bagnato dal breve scroscio di pioggia caduto poco prima del semaforo verde, e poi nuovamente inondato dall'acquazzone nei minuti finali, a prevalere è stato infatti Hector Barbera. Il pilota della Ducati satellite ha avuto la meglio (ma con un vantaggio di appena 63 millesimi) sulle due Honda del favorito della vigilia, Marc Marquez, e di Dani Pedrosa, terzo con un tempo esattamente identico a quello del nostro Danilo Petrucci.

Gli altri piloti

Sulla pista tedesca continua invece a ben figurare la Aprilia con Aleix Espargaro, quinto davanti all'altra Honda clienti di Cal Crutchlow e al leader del Mondiale, Andrea Dovizioso sulla migliore delle Desmosedici ufficiali. Prove complicate, invece, per le Yamaha: Valentino Rossi non è andato oltre la quindicesima posizione, Maverick Vinales addirittura la ventesima, mentre l'altra M1 del team Tech3, guidata da Johann Zarco, è stata l'unica a cadere, per colpa del secondo scroscio di pioggia. La MotoGP torna in pista domani mattina, alle 9:55, per la terza sessione di prove libere.