Andrea Dovizioso domina le libere, Valentino Rossi rompe

CHEMNITZ – Leader, non solo del campionato. Andrea Dovizioso chiude in testa la prima sessione di prove libere della MotoGP al Sachsenring, scavalcando proprio negli ultimi dieci minuti, e per appena 38 millesimi, Maverick Vinales. Marc Marquez, imbattuto nel Gran Premio di Germania dal 2010, ha tenuto il comando per la maggior parte del turno, ma alla bandiera a scacchi si è ritrovato in sesta posizione, sorpassato anche dal suo compagno di squadra in Honda Dani Pedrosa, dall'Aprilia di Aleix Espargaro e dalla Ducati satellite di Alvaro Bautista, caduto proprio sul finale come Scott Redding alla curva 11. Stessa sorte per il nostro Andrea Iannone, che alla stessa piega ha distrutto in modo spettacolare la sua Suzuki. Ottavo il nostro Danilo Petrucci, anche lui autore di un'escursione fuori pista alla prima curva poco dopo il via delle prove. Jorge Lorenzo, con l'altra Desmosedici ufficiale, è solo dodicesimo.

Rossi out

Sessione da dimenticare, invece, per Valentino Rossi, fermatosi alla curva 6 dopo solo un quarto d'ora per sospetti problemi elettronici: il Dottore è tornato più tardi in pista con la seconda moto ma non è riuscito ad andare oltre il sedicesimo posto. Al contrario della giornata di ieri, caratterizzata da piogge torrenziali, la sessione si è svolta sull'asciutto ed è durata dieci minuti in più per permettere ai piloti di testare il nuovo asfalto e una mescola supplementare di gomme. La MotoGP tornerà in pista alle 14:05 per il secondo turno di libere.