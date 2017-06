Nuova Jaguar Xe Sv Project 8, la più potente di sempre

ROMA – Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations ha presentato la più potente, la più agile e la più performante Jaguar stradale di sempre: la berlina Xe Sv Project 8 da 600 CV e oltre 320 km/h di velocità massima. Dopo il successo nel 2014 della F-Type Project 7, la Project 8 è la seconda Collector’s Edition della divisione Svo. Questa berlina quattro porte costruita a mano con prestazioni da supercar, è stata progettata per emozionare tutti gli appassionati della guida sportiva attraverso una straordinaria combinazione di potenza esplosiva, agilità dinamica e trazione integrale. Al fine di garantirne l'esclusività, verranno costruiti solamente 300 esemplari, ciascuno assemblato presso il Technical Centre Svo di Coventry. La Project 8 è equipaggiata esclusivamente con la versione più prestazionale del propulsore Jaguar Land Rover 5,0 litri V8 benzina sovralimentato. Per ottenere una velocità massima di oltre 320 km/h e renderla la più scattante Jaguar mai esistita, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,7 secondi, il motore da 600 CV lavora in abbinamento al sistema All-Wheel Drive e ad alcuni accorgimenti aerodinamici. La Project 8, la più performante auto da pista mai prodotta dalla Svo, è caratterizzata da una serie di speciali modifiche apportate ai leggeri pannelli di alluminio della carrozzeria della Xe, che prevedono: paraurti in fibra di carbonio con migliorati condotti di raffreddamento, cofano in fibra di carbonio ventilato, passaruota maggiorati per i grandi pneumatici con cerchi in lega di alluminio forgiato da 20 pollici, splitter frontale regolabile, sottoscocca piatto, paraurti posteriore in fibra di carbonio, diffusore e alettone posteriore. La Project 8 sarà la berlina V8 più leggera della gamma Jaguar.

Prestazioni da record

Per garantire prestazioni ottimali su strada o su pista, la Project 8 adotta una sospensione anteriore a quadrilatero e il sistema Integral Link della Xe nel posteriore, con molle più rigide e con il sistema Continuously Variable Damper a regolazione manuale che consente di ribassare l’altezza da terra di 15 mm per l'uso in pista. Per la prima volta in assoluto su una vettura stradale, la Project 8 presenta un nuovo sistema frenante Carbon Ceramic Braking con cuscinetti ceramici al nitruro di silicio solitamente utilizzati in Formula 1 e incorpora un Electronic Active Differential posteriore con raffreddamento a olio. La tematica delle elevate prestazioni prosegue all'interno, con sobrie finiture in fibra di carbonio lucide e Alcantara, sul bordo del volante sportivo, sul pannello strumenti e sulle portiere. La trasmissione Quickshift a otto rapporti può essere azionata sia con le levette in alluminio poste dietro il volante e sia con una leva centrale Pistolshift, un'altra innovazione per la Xe. La Project 8 è anche la prima Jaguar a presentare una specifica modalità Track Mode, che adatta i sistemi di controllo della stabilità e di trasmissione all’uso in pista, affinando la risposta dell’acceleratore e dello sterzo per offrire la massima precisione al guidatore. Al lancio, la Project 8 sarà disponibile in due versioni. Il modello standard a quattro posti presenta i recenti sedili anteriori Performance con telai in magnesio e dei schienali posteriori maggiormente sagomati per massimizzare il supporto. La versione con Track Pack a due posti presenta invece i leggeri sedili anteriori Carbon Fibre Racing con cinture a quattro punti fissate a un telaio di ritenuta al posto del sedile posteriore. Tutte le Project 8 saranno costruite solo nella configurazione con guida a sinistra.

Configuratore online

I dettagli completi della Project 8 sono disponibili online sul sito www.jaguar.com, comprese le otto varianti cromatiche previste per la carrozzeria. Tre sono le colorazioni più accattivanti: Fuji White, Narvik Black e Caldera Red, oltre a cinque varianti che comprendono colori e finiture della Palette Svo Premium: Valencia Orange, Velocity Blue, Meribel White, Verbier Silver e Corris Grey (satinato opaco). I proprietari della Project 8 avranno inoltre la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro vettura consultando la Palette Svo Premium, che comprende 19 colori con finiture perlescenti, ChromaFlairTM e satinate opache. Sono disponibili anche una serie di decalcomanie ispirate alle corse, per accentuare il temperamento sportivo della Project 8. La Jaguar Xe Sv Project 8 farà il suo debutto mondiale al Goodwood Festival of Speed nel West Sussex (Regno Unito) in programma dal 29 giugno al 2 luglio. La Project 8 percorrerà la famosa collina di Goodwood venerdì 30 giugno.