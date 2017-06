Mini Cooper Se Countryman All4: la prima ibrida plug-in del marchio

ROMA – La Mini Cooper Se Countryman All4 è il primo modello del marchio premium britannico equipaggiato con un propulsore ibrido plug-in che apre la possibilità di vivere una mobilità esclusivamente elettrica, dunque localmente a emissioni zero, abbinata a un’agilità sportiva e una versatilità straordinaria. Il tipico divertimento di guida Mini si trasforma in un’esperienza affascinante e sostenibile. La Mini Cooper Se Countryman All4 è il primo modello del marchio premium britannico equipaggiato con un propulsore ibrido plug-in che apre la possibilità di vivere una mobilità esclusivamente elettrica, dunque localmente a emissioni zero, abbinata a un’agilità sportiva e una versatilità straordinaria. Il compito di assicurare un’efficiente spinta lo assolvono insieme un motore tre cilindri a benzina e un motore elettrico sincrono. I due motori generano una potenza di sistema di 165 kW/224 CavAlli. Altrettanto affascinante sono il consumo di carburante di 2,3 - 2,1 litri per 100 chilometri e il valore di CO2 di 52 - 49 grammi per chilometro (valori nel ciclo di prova Ue per vetture ibride plug-in).

Veloce e green

La Mini Cooper Se Countryman All4 si posiziona così come la vettura ideale per target group urbani, che desiderano sfruttare per esempio i vantaggi della mobilità esclusivamente elettrica negli spostamenti giornalieri tra casa e ufficio e disporre il fine settimana di un utilizzo illimitato a lungo raggio. La Mini Cooper Se Countryman All4 combina la versatilità offerta dal concetto di spazio della nuova generazione di modelli con la sostenibilità della tecnologia eDrive di BMW Group e della trazione integrale elettrificata. Le ruote anteriori vengono azionate dal motore endotermico, le ruote posteriori dal motore elettrico. La Mini Cooper Se Countryman All4 è in grado di avanzare elettricamente non solo nel traffico di città ma anche fuori dagli ambienti urbani, con una velocità massima di 125 km/h e un’autonomia fino a 42 chilometri. Ed è in grado di regalare divertimento di guida anche laddove terminano le strade asfaltate.