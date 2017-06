Mercedes Classe A Sport Star Edition, versione esclusiva per l'Italia

ROMA – A cinque anni dal suo debutto, la nuova generazione di Classe A rende omaggio agli oltre 70 mila italiani che l’hanno scelta, con un’esclusiva special edition, limitata a soli 600 esemplari. Disponibile su tutte le motorizzazioni e dedicata ai clienti privati, Classe A Sport Star Edition rappresenta un inedito punto di contatto tra le versioni Sport e Premium, con sovrapprezzo di appena mille euro rispetto alla Sport. La nuova limited edition si distingue per il look sportivo, sottolineato dal kit Amg Line, i cerchi in lega Amg da 18 pollici e l’assetto sportivo ribassato. Sedili sedili sportivi, volante in pelle, telecamera posteriore, pacchetto luci e smartphone integration rendono ancora più elevato il vantaggio/cliente per chi sceglie Classe A Sport Star Edition. Il grande successo di Classe A passa anche per una ricca offerta di versioni specifiche, realizzate sulle esigenze dei clienti italiani, ed esclusive special edition che arricchiscono le versioni tradizionali, offrendo un elevato vantaggio cliente. Una strategia che ha permesso, a cinque anni dal lancio della nuova generazione, di conservare inalterato nel tempo il proprio fascino e mantenere un posto privilegiato nel cuore e nei desideri degli italiani, in controtendenza rispetto al naturale ciclovita di un’automobile.

Dieci varianti

Con il debutto della serie speciale Sport Star Edition, realizzata per festeggiare i primi cinque anni di matrimonio con gli italiani e prodotta in soli 600 esemplari, Classe A è oggi disponibile in ben dieci allestimenti, tra cui uno riservato ai clienti business e uno per celebrare i 50 anni di Mercedes-Amg. La nuova instant classic della Stella, offerta su tutte le motorizzazioni, anche a trazione integrale 4Matic, rappresenta un ideale punto di unione tra la versione Sport, da sempre la preferita dei clienti italiani, e la Premium, la più sportiva e anche la più desiderata. Un’esclusiva tailor made caratterizzata, da un’inedita dotazione di equipaggiamenti, un elevato vantaggio cliente e un sovrapprezzo, rispetto alla versione Sport, di appena mille euro. Classe A Sport Star Edition eredita il Dna sportivo della versione Premium, grazie al look estetico dell’Amg Line, reso ancora più incisivo dai cerchi in lega Amg da 18 pollici e l’assetto sportivo ribassato. Uno spiccato dinamismo sottolineato negli interni dai sedili sedili sportivi e il volante a tre razze in pelle. Telecamera posteriore, pacchetto luci e smartphone integration completano l’esclusivo allestimento all’insegna di comfort e funzionalità, elevando ulteriormente il vantaggio/cliente per chi sceglie Classe A Sport Star Edition.