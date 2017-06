Nuova Seat Arona, carattere moderno e urbano

ROMA – La Seat Arona è arrivata: l'ultima creazione della casa spagnola è stata svelata durante un evento stampa tenutosi a Barcellona, alla presenza di giornalisti provenienti da tutto il mondo. A settembre poi, in occasione del Salone dell'Automobile di Francoforte, il nuovo modello verrà presentato al grande pubblico. La Seat Arona è il terzo modello lanciato dal brand spagnolo in questo 2017. Dopo la Leon e la nuova Ibiza, tocca al nuovo Suv compatto arricchire la gamma Seat, nel momento della più grande offensiva di prodotto mai intrapresa dalla casa di Martorell, che include anche la Ateca e un Suv di grandi dimensioni in arrivo nel 2018. La nuova Seat Arona si posiziona come una sorella più piccola nella gamma dei Suv, combinando straordinariamente i vantaggi delle dimensioni compatte, così utili in città, con le caratteristiche tipiche di un crossover, perfette per andare oltre le zone urbane.

All'insegna della sportività

La Seat Arona sa essere elegante, spaziosa e confortevole durante la settimana lavorativa e, nel contempo, avventurosa, robusta, sportiva ed efficiente nel fine settimana. Il tutto combinato con tecnologie per la sicurezza e la connettività appartenenti a segmenti superiori, l'inconfondibile design Seat, oltre alle numerose soluzioni di personalizzazione che offre il nuovo modello, nonché il dinamismo e la raffinatezza del Dna sportivo che contraddistinguono il marchio spagnolo. La Arona, prodotta esclusivamente a Martorell, lo stabilimento con il volume di produzione più alto in Spagna, rivestirà un ruolo fondamentale per la Seat, contribuendo a rafforzare il marchio e aumentarne le vendite.