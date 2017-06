Biaggi festeggia il compleanno in ospedale: ma il «regalo più bello» arriva dai medici

ROMA – Compleanno in ospedale per Max Biaggi. Il pilota romano, quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale di Superbike, è ancora ricoverato dopo l'incidente in supermotard sulla pista di Latina occorsogli più di due settimane fa. A festeggiare il compleanno di Biaggi, su Instagram, la compagna Bianca Atzei che ha scritto in un post: «Hai vinto la sfida più importante! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l'amore non è sempre uguale e che può essere un dono meraviglioso. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te». Oggi Max Biaggi festeggia 46 anni. Secondo la cantante, che è rimasta al fianco del suo fidanzato durante tutta la sua lunga convalescenza, le sue condizioni fisiche dopo due operazioni chirurgiche «migliorano».

Fuori dalla rianimazione

Ma una sorpresa nel giorno del suo compleanno gliel'hanno comunque voluta fare i medici dell'ospedale San Camillo di Roma, che lo hanno dimesso dal reparto di rianimazione dopo diciassette giorni di ricovero: «Stavolta ho rischiato di non esserci, il regalo più bello è uscire dalla rianimazione dopo 17 giorni – ha comunicato lo stesso pilota romano sul suo account ufficiale di Twitter – Grazie per tutti gli auguri di compleanno e per tutto l'affetto ricevuto ogni giorno. Indimenticabile. Vi voglio bene».

(Fonte: Askanews)