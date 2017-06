Romano Fenati secondo in una gara da infarto

ASSEN – Ancora secondo dopo una gara da infarto. Romano Fenati dilaga sulla pista di Assen e battaglia senza tregua con chiunque s'avvicini. Alla fine, solo lo spagnolo Aron Canet riesce ad uscire giusto dall'ultima curva e arrivargli davanti. Dopo una vittoria e tre secondi posti, l'ascolano è terzo in classifica e recupera tredici punti sul diretto pretendente al titolo, Joan Mir. «È stata una gara fantastica, il primo podio qui ad Assen – commenta il pilota italiano del team Snipers – Negli ultimi giri ci siamo battagliati senza risparmiarci. Alla fine McPhee, Canet e Mir si sono dati fastidio prima del lungo rettilineo e mi hanno lasciato la traiettoria migliore libera. Lì, ho provato a mettermi davanti. Sapevo di non dover uscire primo dall'ultima curva ma ho pensato che avevo un margine sufficiente per provarci. Non ho tenuto conto del vento contrario e anche se un po' distante, grazie alla scia, Canet è riuscito a superarmi. Vabbè, ci ho provato. Sono comunque felicissimo, abbiamo recuperato punti importanti su Mir e mi piace tanto anche il Sachsenring...».