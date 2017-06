Baldassarri ricoverato in ospedale, potrebbe essere dimesso già oggi

ASSEN – Dopo lo spaventoso incidente di ieri, Lorenzo Baldassarri ha passato la notte in osservazione all’ospedale Universitair Medisch Centrum di Groningen. Le condizioni del marchigiano non destano preoccupazioni e le ultime radiografie hanno evidenziato una lieve frattura alla caviglia destra. Il pilota del team Forward è in attesa di un ulteriore visita medica che stabilirà quando potrà essere dimesso.

Aggiornamento medico

Spiega il dottor Michele Zasa, responsabile della clinica mobile, che sta seguendo in prima persona la degenza del pilota: «La notte è trascorsa bene per Lorenzo, nel senso che i parametri vitali del paziente sono rimasti stabili e non ci sono state complicazioni. Ovviamente ha sofferto un po’ di dolori a causa dei traumi subiti. Da un punto di vista diagnostico, le prime indagini di urgenza effettuate ieri hanno escluso gravi lesioni e poi si è andati più nel dettaglio. Dagli ultimi esami è emersa una piccola frattura alla caviglia destra che ci riserviamo di valutare nei prossimi giorni per quanto riguarda i trattamenti necessari. Lorenzo è ancora ricoverato in attesa della visita del medico che deciderà se dimetterlo o proseguire con ulteriori indagini e qualche ora in più di osservazione».