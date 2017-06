Zarco mago della pioggia. Lo inseguono Marquez, Petrucci e Rossi

ASSEN – Approfitta del diluvio di Assen, Johann Zarco, per portare a casa la sua prima pole position della carriera in MotoGP. Nel gran finale della sessione di qualifica, il francese con la Yamaha dell'anno scorso è riuscito a mettersi dietro, per appena 65 millesimi, uno scatenato Marc Marquez. A completare la prima fila dello schieramento di partenza è invece un altro specialista della pioggia come Danilo Petrucci, che avrebbe potuto fare anche meglio se non avesse incontrato il traffico di Dani Pedrosa nel suo giro migliore.

Bene Rossi, male Dovizioso

Ad aprire la seconda fila Valentino Rossi, anche lui apparso tra i piloti più in palla con l'asfalto umido. Quinta casella per Scott Redding, qualificato dalla fase eliminatoria, seppure rallentato da una caduta verso metà sessione: stessa sorte è toccata ad Andrea Dovizioso che, invece, non è riuscito ad andare oltre la nona piazza alla bandiera a scacchi. Sabato da dimenticare, invece, per il leader di campionato Maverick Vinales, che sotto la pioggia non ha mai trovato il giusto ritmo fino a chiudere undicesimo, in quarta fila: l'unico più lento di lui nella fase finale del turno è stato il già citato Dani Pedrosa. L'altro pilota ad aver passato il turno iniziale, il sorprendente Sam Lowes, è stato invece tradito dal motore della sua Aprilia che è esploso in una vistosa nuvola di fumo proprio davanti a Rossi. Domani alle ore 9:10 il warm up, alle 13 il via del Gran Premio d'Olanda.