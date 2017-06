Grosjean, c'è un altro pilota che aspetta «la telefonata» della Ferrari

BAKU – Si fa avanti un altro pilota ad ingrossare la coda che si è ormai creata fuori dalla porta di Maranello: una coda di aspiranti sostituti di Kimi Raikkonen come seconda guida della Ferrari nella prossima stagione. Si tratta di Romain Grosjean, che una tuta rossa la sogna ormai da tempo: non è un caso se, nel 2016, accettò la sfida della Haas, la ferrarina americana, proprio nella speranza che gli servisse da trampolino di lancio verso il Cavallino rampante. E ora che molti addetti ai lavori sembrano pronti a giurare che Iceman appenderà il casco al chiodo alla fine di quest'anno, potrebbe essere arrivato il suo momento? «Buona domanda, non lo so – risponde il francese ai microfoni della tv inglese Sky Sport – La vita è piena di sorprese. Se nel dicembre scorso aveste chiesto a Valtteri che cosa avrebbe fatto, sono sicuro che stesse pensando ad un altro Mondiale con la Williams. Invece si è ritrovato in una macchina vincente. Basta solo una telefonata, e la cosa migliore che si possa fare nel frattempo è dare il massimo in pista».

In paziente attesa

Insomma, il 31enne transalpino attende pazientemente la chiamata che lo trasformi nel Bottas della Ferrari. E se le trattative con la Scuderia, in realtà, fossero già cominciate? Su questo punto Grosjean è più evasivo: «È ancora presto, non siamo nemmeno a luglio – spiega – Chissà come sarà la griglia della F1 il prossimo anno. Valtteri aspetta il rinnovo della Mercedes, e poi c'è la situazione di Kimi: cosa farà lui? È dal 2010 che tutti pensano che lascerà la Formula 1, invece siamo ormai nel 2017, ha 37 anni ed è ancora qui a fare il suo lavoro decente. Se si presenterà l'opportunità di ottenere un sedile con loro, allora penso di essere in una buona posizione, ma questo non significa necessariamente qualcosa». I candidati, del resto, non mancano certo. Quanto alla prima guida, Sebastian Vettel, è di oggi l'indiscrezione della rivista tedesca Bild secondo cui sarebbe sul punto di firmare il rinnovo del suo contratto addirittura per altri quattro anni.