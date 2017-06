Cominciano bene gli italiani (anche Valentino Rossi), male gli spagnoli

ASSEN – Sventola la bandiera tricolore sulla prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda. Il miglior tempo è infatti appannaggio del nostro Danilo Petrucci, che porta davanti a tutti la sua Ducati satellite del team Pramac. Alle sue spalle si piazzano Johann Zarco con la Yamaha e Cal Crutchlow con la Honda: un tris di case diverse nelle prime tre posizioni, anche se si tratta di moto private. Il primo dei piloti ufficiali è invece Andrea Dovizioso, quarto, che apre un altro terzetto di italiani: dietro di lui seguono infatti a breve distanza in quinta posizione Valentino Rossi, che ha confermato il buon feeling con il nuovo telaio piazzando la sua zampata sul finale con le gomme morbide, e il sorprendente Andrea Iannone con la Suzuki in sesta. Sono dunque ben quattro i nostri portacolori nelle prime sei posizioni, e con distacchi peraltro molto contenuti: poco più di due decimi. Preoccupano solo gli inquietanti sbuffi di fumo bianco usciti dalle Desmosedici di Dovizioso a inizio turno e di Petrucci dopo la bandiera a scacchi.

Più indietro tutti gli altri

La Honda factory tiene botta solo con Dani Pedrosa, settimo, mentre tutti gli altri big sono più staccati: Jorge Lorenzo è nono a quasi mezzo secondo, Maverick Vinales dodicesimo a poco meno di sei decimi, Marc Marquez addirittura tredicesimo. Il weekend di Assen, insomma, comincia male per i colori spagnoli. In molti casi, però, i loro tempi sono stati compromessi dal taglio di alcune curve del circuito o dal traffico, senza contare l'olio in pista che ha addirittura costretto i commissari ad esporre le bandiere gialle nei primi minuti. La MotoGP torna in pista alle 14:15 per il secondo turno.