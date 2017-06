Ecco Kia Stonic, l'urban crossover coreano

ROMA – Con la nascita di nuova Stonic Kia si pone come importante competitor anche nel settore dei crossover compatti, che diventa così un nuovo territorio di conquista per il marchio coreano, storico protagonista del mercato Suv a livello globale. Il segmento dei B-Suv vale attualmente in Europa circa 1.100.000 vendite l'anno, corrispondenti al 7% del mercato totale, ed è quello caratterizzato dalla più rapida crescita con la previsione di arrivare a livello di 2 milioni all'anno nel 2020.

Lo stile

Questa originale crossover di segmento B rappresenta l’ennesimo step evolutivo di Kia. La linea è originale e sorprendente, ma mantiene la riconoscibilità di marca, a partire dalla classica griglia tiger nose. Il design, creato in Europa in collaborazione con il Centro stile centrale di Namyang, mescola linee orizzontali nette con superfici morbide e scolpite che compongono un look esclusivo e affascinante. In omaggio alle possibilità di personalizzazione il tetto caratterizzato dal terzo montante che lo attraversa, si presta alla scelta di soluzioni bicolore, come suggerito dalla concept Provo, presentata nel 2013. La gamma prevede 20 differenti combinazioni possibili con cinque diversi colori per il tetto.

I motori

La gamma di motorizzazioni si articola su soluzioni a benzina e diesel, tutti votati al downsizing per la maggiore efficienza con il minimo peso. Si parte dal piccolo 1000 T-Gdi (Turbocharged Gasoline Direct Injection) da 120 Cv affiancato dal 1.4 MPi da 100 Cv (sempre a benzina) e dal 1.6 CRDi da 110 Cv (tutti equipaggiati con il sistema stop&go). In più, dedicato ai neo patentati, completerà la gamma l’unità 1.2 MPi da 84 Cv. Tutte le versioni sono a trazione anteriore con cambio meccanico a 6 marce. L'assetto delle sospensioni è stato sviluppato per garantire una guidabilità su misura per i mercati europei e la massima sicurezza attiva. La stabilità è garantita in ogni circostanza dalla presenza di Electronic Stability Control e Vehicle Stability Management che intervengono sul sistema frenante per ottimizzare la trazione, mantenere la traiettoria e stabilizzare il veicolo.

Equipaggiamenti

Stonic stabilisce nuovi standard per la categoria in termini di equipaggiamento, sicurezza, comfort e praticità. Nel sistema di infotainment di bordo Apple CarPlay e Android Auto sono di serie sulla radio da 7» Floating (disponibili anche sul Navigation System) e garantiscono la migliore integrazione del proprio smartphone con l'impianto. Altre dotazioni, come i sedili riscaldati, il cruise control adattativo o la chiave elettronica portano la funzionalità di Stonic a livello di una vettura di categoria superiore. L'abitacolo riflette il gusto europeo nell'ergonomia e nelle tecnologie messe a disposizione di una clientela esigente e raffinata, con un particolare riguardo per le scelte personali quanto a colori e materiali per il più alto livello di personalizzazione. Nonostante le dimensioni esterne compatte, Stonic offre un abitacolo proporzionalmente molto spazioso, grazie alla razionalità del progetto impostato con spazi interni ai vertici della categoria. Il vano bagagli, della capacità di 352 litri (misurazione Vda) dispone di un doppio fondo regolabile che ne accresce la flessibilità d'utilizzo.

Sicurezza

La struttura si basa su una scocca costituita per oltre il 50% di acciai speciali ad alta e altissima resistenza, la cui elevata rigidezza è alla base di un comportamento stradale preciso e di una grande silenziosità. Stonic, nelle sue varie versioni, può disporre della gamma di sistemi di assistenza alla guida derivati dal sub-brand Kia Drive Wise, fra i quali rientrano l'Advanced Driver Assistance Systems per il massimo di sicurezza attiva.Altri dispositivi sono l'Autonomous Emergency Braking con la funzione di riconoscimento pedone, il Forward Collision Alert, il Blind Spot Detection con il Rear Cross Traffic Alert e il Lane Departure Warning System. Con il supporto del sistema integrato di telecamere, Stonic può essere equipaggiato anche con i proiettori automatici High Beam Assist e con il Driver Attention Warning che alzano ulteriormente il livello di sicurezza attiva. La nuova Kia Stonic sarà disponibile sul mercato italiano dopo il Salone di Francoforte e, come tutte le Kia, disporrà dell'esclusiva garanzia estesa Kia 7 anni/150 mila km.