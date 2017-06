Cal Crutchlow rimane in Honda, stavolta con un contratto diretto

ASSEN – Il team Lcr ha annunciato ufficialmente il rinnovo della partnership tecnica con Honda per i prossimi due anni, oltre a quello della collaborazione con il pilota Cal Crutchlow. Il britannico, dal 2015 in sella alla RC213V (con cui ha ottenuto due vittorie, due secondi posti e due terzi posti), ha infatti siglato un contratto con la casa giapponese per il 2018 e il 2019. «Sono molto felice di poter confermare che correrò con Honda nel team Lcr per i prossimi due anni – afferma il pilota inglese – Abbiamo lavorato sodo insieme nelle ultime tre stagioni e credo che potremo festeggiare altri risultati importanti in futuro. Voglio ringraziare Hrc per il prezioso supporto che ha fornito a me e a tutta la squadra e non vedo l’ora di dare il massimo in questo progetto».

L'accoglienza dei capi

Analoga soddisfazione è stata espressa dai boss, a partire dal team principal Lucio Cecchinello: «Cal è senza dubbio uno dei piloti più competitivi e talentuosi della MotoGP e, grazie al supporto di Hrc, siamo onorati di poter lavorare insieme per i prossimi due anni. Cal ci ha regalato la nostra prima vittoria nella classe regina e molti altri risultati di rilievo. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto e lavorato a questo progetto fino ad ora, in primis Hrc». Gli fa eco il direttore della divisione corse di Honda, Tetsuhiro Kuwata: «Siamo molto felici di continuare il nostro lavoro con il team Lcr e Cal per le stagioni 2018-2019. Apprezziamo molto il lavoro che stanno svolgendo e abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione sottoponendo a Cal un contratto diretto con Hrc. Auguriamo a lui e a Lucio tutto il meglio per il proseguimento di questo campionato e per i prossimi».