Occhio agli orari di Assen: la MotoGP anticipa per non contrastare la F1

ASSEN – Da domani, venerdì 23, a domenica 25 giugno, si corre il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale. Dallo storico circuito di Assen, quattro giorni da vivere d'un fiato. Tutti nel paddock già da oggi, giovedì 22 giugno, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 23, mentre sabato 24 sarà il turno delle qualifiche: alle 12:35 quelle della Moto3, alle 14:10 quelle della MotoGP e alle 15:05 quelle della Moto2. Alle 17:30 la conferenza stampa dei piloti. Domenica 25 in programma le gare con i nuovi orari, per evitare la concomitanza con la Formula 1: la Moto3 alle 11, la MotoGP alle 13 e la Moto2 alle 14:30.

La pista

Dalla sua inaugurazione nel 1949 Assen ha ospitato ogni anno un Gran Premio, dapprima su strada e poi, a partire dal 1954, sulla pista conosciuta anche come Dutch Tt. Il circuito si trova accanto a verdi terrapieni che ospitano numerose tribune e nel 2002 sono stati ultimati i lavori di modernizzazione, con l'aggiunta di nuove strutture. La pista è stata poi modificata nell'inverno del 2005, riducendo la lunghezza di quello che era uno dei tracciati più lunghi del mondiale, quasi 6 km, a 4.5 chilometri.

I dati

Giro più veloce: Rossi (Yamaha), 1:32.627 (176,5 km/h) – 2015

Record del circuito: Marquez (Honda), 1:33.617 (174,6 km/h) – 2015

Miglior pole: Rossi (Yamaha), 1:32.627 (176,5 km/h) – 2015

Velocità massima: Iannone (Ducati), 319,8 km/h – 2015

Lunghezza pista: 4,5 km

Lunghezza gara: 26 giri (118,1 km)

Curve: 18 (6 a sinistra, 12 a destra)

Così nel 2016

Podio: 1° Miller (Honda), 2° Marquez (Honda), 3° Redding (Ducati)

Pole: Dovizioso (Ducati), 1:45.246 (155,361 km/h)

Giro più veloce: Rossi (Yamaha), 1:49.485 (149,346 km/h)

La partenza del Gran Premio d'Olanda dell'anno scorso, sotto il diluvio (Michelin)

Gli orari

Giovedì 22 giugno

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 23 giugno

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 1 Moto2

Ore 13:10: prove libere 2 Moto3

Ore 14:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 24 giugno

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 3 Moto2

Ore 12:35: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:05: qualifiche Moto2

Ore 17:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 25 giugno

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 13: gara MotoGP

Ore 14.30: gara Moto2