La Ducati torna a casa: questo weekend si corre a Misano

MISANO ADRIATICO – Il team Ducati è pronto a tornare in pista davanti ai propri tifosi a Misano, teatro del settimo round del campionato mondiale Superbike 2017 e seconda gara di casa dopo Imola. Sul circuito della riviera romagnola Chaz Davies, che ha raccolto fin qui tre successi in stagione, ha ottenuto un solo podio in Sbk nel 2015. «Mi sento bene in vista del secondo round italiano della stagione – commenta il pilota gallese – Il supporto dei nostri tifosi è sempre importante per me, è qualcosa che apprezzo particolarmente e mi dà una motivazione in più che aiuta sempre. Fin qui non ho raccolto grandi risultati a Misano, e voglio riscrivere le statistiche. Siamo sempre stati veloci su questa pista, e l’anno scorso eravamo particolarmente competitivi ma semplicemente le cose non sono girate nel verso giusto, tra una scivolata ed un contatto che mi ha spinto fuori pista. I test sono stati utili, dobbiamo solo sistemare gli ultimi pezzi del puzzle ma il nostro assetto di base è stato definito e non faremo cambi radicali. Ripartiamo da lì, con un paio di idee per le prime prove libere».

Melandri spinto dal pubblico

Marco Melandri ha invece tre terzi posti all’attivo sul tracciato. Entrambi i piloti hanno svolto due giorni di test ad inizio mese per preparare al meglio il round, e l’obiettivo dichiarato è quello di mettersi alle spalle le difficoltà incontrate a Donington per vivere un altro weekend da protagonisti assoluti davanti ai tanti ducatisti attesi in pista. «Sono molto fiducioso in vista di Misano – conferma Macio – Mi sento molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Nei test fatti ad inizio mese abbiamo raccolto dati importanti, pur senza riuscire a risolvere completamente i problemi che ci hanno rallentato negli ultimi due round. Credo che la squadra abbia fatto un’ottima analisi tecnica e deliberato cose che possono essere funzionali per me, quindi mi sento sereno e ricaricato. Sarà una gara molto calda, in condizioni difficili per tutti. La concorrenza sarà molto agguerrita ma Misano è buona pista per la Panigale R, quindi sono pronto a giocarmela». Dopo sei round, Davies (185 punti) e Melandri (137 punti) sono rispettivamente terzo e quarto in campionato. Il team Ducati tornerà in azione a partire delle 9:45 di venerdì per la prima sessione di prove.