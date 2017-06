Bmw Serie 6 Gran Turismo, il comfort di una berlina e lo stile di una coupé

ROMA – Bmw presenta la nuova edizione, ampiamente ottimizzata, di uno dei concetti automobilistici più innovativi degli ultimi tempi. La nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo unisce il comfort di viaggio di una berlina di alta classe allo stile di un modello coupé. L’elevata funzionalità del concetto di scocca, il comfort e l’abitabilità creati per regalare dei viaggi rilassanti, caratteristiche che in passato hanno definito il modello precedente, che ha creato questa categoria automobilistica, sono state ulteriormente perfezionate nella nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo. L’evoluzione rispetto alla Bmw Serie 5 Gran Turismo si trova nell’eleganza sportiva, negli equipaggiamenti particolarmente pregiati, negli innovativi sistemi di comando e di assistenza, nonché nella maggiore dinamica ed efficienza. La nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo sarà presentata per la prima volta al pubblico in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte nel settembre 2017. Il lancio commerciale avverrà nel novembre 2017. Al lancio saranno disponibili tre motori dell’attuale generazione di propulsori di Bmw Group. Sin dall'inizio, due varianti di modello saranno ordinabili anche con la trazione integrale intelligente Bmw xDrive.

Più leggera, più sportiva, più confortevole e più efficiente

Grazie al Lightweight Design intelligente e al maggiore utilizzo di alluminio e di acciai altoresistenziali nei componenti della scocca e dell’assetto, il peso della nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo è stato alleggerito in media di circa 150 chilogrammi rispetto al modello precedente. Questa peculiarità, in combinazione all’ottimizzazione delle proprietà aerodinamiche, all’aumento di potenza e al perfezionamento del rendimento dei nuovi motori, determinano delle prestazioni di guida più sportive e una maggiore performance. A seconda della variante di modello, l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede fino a 0,7 secondi in meno (Bmw 630i Gran Turismo) del rispettivo modello precedente. I valori di consumo e delle emissioni nel ciclo di prova Nedc calano fino al 15 per cento (Bmw 640i Gran Turismo, Bmw 630d Gran Turismo). La dinamica di guida e il comfort della nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo traggono profitto dagli ampi interventi di ottimizzazione della tecnica di assetto. L’equipaggiamento di serie comprende l’ammortizzazione pneumatica dell’asse posteriore con regolazione automatica del livello. Per aumentare ulteriormente il comfort di guida, può essere ordinato come optional l’assetto adattativo con ammortizzazione pneumatica a due assi e Dynamic Damping Control. La sportività viene inoltre aumentata dall’optional Executive Drive che comprende la stabilizzazione attiva antirollio, offerto in combinazione con Integral Active Steering. L’ammortizzazione pneumatica a due assi consente di regolare manualmente l’altezza della vettura. Quando si devono affrontare delle strade sterrate o delle rampe particolarmente ripide, esso permette, premendo un pulsante, di aumentare l’altezza da terra di 20 millimetri. Quando viene selezionata la modalità Sport con il pulsante Driving Experience Control e automaticamente a velocità superiori a 120 km/h, è possibile abbassare il livello della socca di 10 millimetri. Tutti i sistemi opzionali di assistenza alla guida sono disponibili adesso anche in combinazione con Bmw xDrive.

Design: proporzioni dinamiche, linee eleganti e filanti

Grazie alla lunghezza esterna aumentata di 87 millimetri a 5.091 millimetri rispetto al modello precedente, alla larghezza invariata di 1.902 millimetri e all’altezza abbassata di 21 millimetri a 1.538 millimetri, la nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo si presenta con delle proporzioni dinamicamente slanciate. Il modulo frontale offre un look marcato e atletico. Le cornici dei proiettori Led di serie si estendono fino al marcato doppio rene Bmw. La tipica eleganza sportiva Bmw si manifesta soprattutto nella vista di profilo. Gli elementi più caratteristici sono il cofano motore allungato, l’abitacolo arretrato, il passo di 3.070 millimetri, le porte con cristalli laterali senza cornice dalla grafica slanciata, che sfocia nella coda. La linea del tetto trova la propria conclusione nella sezione posteriore, abbassata di 64 millimetri, riprendendo il tipico stile di un modello coupé. La forma tridimensionale delle luci posteriori crea un tocco stilistico del tutto particolare. La silhouette bassa favorisce anche le caratteristiche aerodinamiche. Inoltre, grazie alla regolazione attiva delle prese d’aria e a una serie di ulteriori equipaggiamenti, come Air Curtain, Air Breather e lo spoiler posteriore a fuoriuscita automatica, il coefficiente di resistenza aerodinamica (valore cx) è calato da 0,29 del modello precedente a 0,25.

Nuova generazione di motori, cambio Steptronic a 8 rapporti di serie, Bmw xDrive come optional

I motori disponibili per la nuova Bmw Serie 6 Gran Turismo sono equipaggiati con la modernissima tecnologia TwinPower Turbo e vengono combinati di serie con il cambio Steptronic a 8 rapporti. Il motore a benzina da 2 000 cc della nuova Bmw 630i Gran Turismo eroga una potenza massima di 190 kW/258 CV e una coppia massima di 400 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi, il consumo di carburante nel ciclo combinato è di 6,6 – 6,3 litri per 100 chilometri, le emissioni di CO2 variano tra 152 e 142 grammi per chilometro. Il grande motore sei cilindri in linea a benzina da 3 000 cc, che fa accelerare la nuova Bmw 640i Gran Turismo da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e la nuova Bmw 640i xDrive Gran Turismo in 5,3 secondi, marca una potenza di picco di 250 kW/340 CV e una coppia massima di 450 Nm. Il consumo di carburante nel ciclo combinato dei due modelli è di rispettivamente 7,4 – 7,0 litri per 100 chilometri e di 8,2 – 7,7 litri per 100 chilometri, mentre i valori di CO2 sono di rispettivamente 169 – 159 grammi per chilometro e 187 – 177 grammi per chilometro. A richiesta, anche il motore diesel sei cilindri in linea da 195 kW/265 Cv e coppia massima di 620 Nm è disponibile in combinazione con la trazione integrale. La nuova Bmw 630d Gran Turismo accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, la nuova Bmw 630d xDrive Gran Turismo in 6,0 secondi. I valori di consumo di carburante e delle emissioni nel ciclo combinato della Bmw 630d Gran Turismo variano da 5,3 a 4,9 litri per 100 chilometri e 139 – 129 grammi di CO2 per chilometro, quelli della Bmw 630d xDrive Gran Turismo da 5,9 a 5,5 litri per 100 chilometri e 154 – 144 grammi di CO2 per chilometro.