Citroen C3 Aircross, alla famiglia francese dei Suv si aggiunge il compatto

ROMA – Dopo C5 Aircross, Citroën rafforza la sua offensiva internazionale nel segmento dei Suv e presenta C3 Aircross, il compact Suv di nuova generazione, dalla personalità decisa. Il suo stile unico e i suoi volumi generosi evocano forza e freschezza. Una personalità valorizzata da un’ampia scelta di personalizzazioni, con 85 combinazioni per la carrozzeria e cinque armonie interne. Questo Suv people minded è stato progettato ispirandosi alle aspettative dei clienti offrendo un’abitabilità e una modularità uniche, e si apre verso l’esterno grazie a un tetto apribile vetrato panoramico. C3 Aircross, integrando il programma Citroën advanced comfort, invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita. A suo agio in città e su strade extra urbane, estende il suo perimetro di utilizzo grazie al grip control con hill assist descent. Beneficia di tutte le tecnologie all’avanguardia, con 12 funzioni di assistenza alla guida come l’head-up display, e quattro tecnologie di connessione, come la ricarica wireless per lo smartphone. Il nuovo compact Suv Citroën C3 Aircross sarà commercializzato in Europa nel secondo semestre 2017 e a seguire su scala internazionale.

Diverso dall'universo dei Suv

Ispirata a C-Aircross Concept presentata al Salone di Ginevra 2017 e ambasciatrice dei nuovi codici stilistici Citroën, C3 Aircross porta una ventata di freschezza nell’universo dei Suv compatti. All’esterno, lo stile unico e l’offerta di personalizzazione senza precedenti rafforzano il suo carattere. All’interno, è innovativa per il confort che contraddistingue Citroën e che deriva dal programma Citroën Advanced Comfort a beneficio dell’abitabilità, della modularità e della luminosità. Al passo con i tempi, C3 Aircross è sempre connessa, e propone tutte le tecnologie che semplificano la vita, su strade urbane ed extra urbane. In breve, un Suv che invita gli amanti dello stile, del benessere e dell’avventura a vivere una nuova esperienza.

Personalizzabile e dalla personalità decisa

Citroën C3 Aircross è un Suv compatto di 4,15 m di lunghezza, che si fa notare per la personalità forte, fresca e originale. Propone uno stile unico, che identifica i nuovi modelli Citroën e ha tutte le qualità di un Suv robusto e protettivo: altezza dal suolo rialzata, posizione di guida alta, protezioni anteriori e posteriori effetto alluminio, ruote di grandi dimensioni e passaruota con profili in evidenza. La silhouette dalle forme generose è sottolineata da elementi grafici forti, come i tocchi colorati sulle barre del tetto e i vetri laterali posteriori a effetto veneziana. C3 Aircross si distingue per l’ampia offerta di personalizzazione, con 85 combinazioni per gli esterni, grazie a 8 colori per la carrozzeria, tre tinte per il tetto e quattro pack color, a cui si aggiungono per gli interni cinque armonie differenti. Il design dell’abitacolo a sviluppo orizzontale, sottolinea lo spazio disponibile a bordo e ispira protezione. Anche al volante, C3 Aircross mostra il suo carattere da Suv e le sue qualità stradali. Agile in città per la compattezza e votato al tempo libero grazie al grip control con hill assist descent, C3 Aircross può contare su un’ampia gamma di motorizzazioni efficienti benzina e diesel.

Il più abitabile e modulabile del segmento

Il programma Citroën Advanced Comfort, che dimostra l’attenzione dedicata al benessere a bordo del corpo e dello spirito, sottolinea la praticità e spaziosità di questo Suv compatto di nuova generazione. Con la sua architettura intelligente, C3 Aircross è un Suv compatto facile da vivere nel quotidiano e che non accetta compromessi per confort e funzionalità. Offre sedute ampie e confortevoli e si distingue per un’abitabilità di riferimento (miglior altezza al padiglione, spazio generoso per le gambe), una modularità senza confronti (sedile posteriore scorrevole e frazionabile in due parti indipendenti, sedile del passeggero anteriore ripiegabile a tavolino per una lunghezza di carico di 2,40 m) ed un volume del bagagliaio eccezionale (410 litri, che possono arrivare a 520 litri). Al confort di bordo contribuisce anche l’abitacolo luminoso, inondato dalla luce che passa attraverso il tetto apribile vetrato di grandi dimensioni. Al passo con i tempi, C3 Aircross propone intelligenti vani portaoggetti, con una zona di ricarica wireless per lo smartphone nella console centrale e una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida: head up display, active safety brake, la commutazione automatica dei fari, il riconoscimento dei limiti di velocità, senza dimenticare le tecnologie utili nel quotidiano, come il park assist o il Citroen connect nav.