Peugeot 108 Gt Line, city-car ma in stile sportivo

ROMA – Compatta, agile, concepita principalmente per tragitti urbani, 108 è l’elegante city-car di Peugeot che offre al cliente una doppia alternativa tra berlina e Top (con tetto apribile in tela a tutta superficie), tanti temi di personalizzazione, diversi ambienti interni, 3 o 5 porte, e colori di carrozzeria in grado di esprimere la personalità del proprietario. Il tutto abbinato all’efficienza dei suoi motori tre cilindri PureTech o VTi dai consumi particolarmente contenuti. Ora questa elegante city-car del Leone ha una nuova versione di vertice, dal look sportiveggiante ed in linea con quanto proposto dagli altri modelli della gamma Peugeot. Entra ora in gamma la nuova 108 Gt Line, disponibile come berlina tre e cinque porte e con motori VTi 68 e PureTech 82. Una versione che fa dello stile sportivo una delle sue caratteristiche principali, non rinnegando la sua vocazione cittadina fatta di agilità e versatilità.

Colori e allestimenti

La nuova versione Gt Line si differenzia dalle altre 108 nella carrozzeria (proposta nei colori rosso scarlet, bianco lipizan, nero caldera, grigio gallium e grigio carlinite) ma anche nell’abitacolo. Esternamente 108 Gt Line è immediatamente riconoscibile per la calandra con la scritta Peugeot rossa, per i cerchi in lega da 15 pollici della linea S, per lo spoiler posteriore nero Caldera con terminate di scarico centrale, per il lunotto oscurato, per gli spoiler anteriori neri con banda rossa. A tutto ciò si aggiungono i badge laterali e posteriore Gt Line e le calotte nere dei retrovisori esterni. L’allestimento dell’abitacolo di 108 Gt Line riprende quello dell’allestimento Allure, da cui si differenzia però per il decoro plancia centrale e laterale in colore nero brillante con il profilo degli aeratori di colore rosso, per gli interni in tessuto Rayura nero con decori rosso e per i tappetini specifici con profilo dello stesso colore. La già ampia dotazione di serie propria della gamma 108, nella Gt Line può essere implementata con diversi dispositivi che ne agevolano l’utilizzo, come, ad esempio, l’active city brake, il lane departure system (avviso di superamento involontario della linea di carreggiata), la retrocamera, il keyless system (accesso al veicolo e avviamento senza chiave) o altri che ne esaltano ulteriormente lo stile come il pack pelle Claudia con sedili anteriori riscaldabili.