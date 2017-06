Nuova Bmw Serie 4 Iconic 4 Edition, la coupé si veste elegante

ROMA – Presentata con successo allo scorso Salone internazionale dell’automobile di Ginevra, la nuova Bmw Serie 4 riafferma la personalità grintosa e attraente che la contraddistingue sin dal primo esemplare lanciato nel 2013. Le tre declinazioni Coupé, Gran Coupé e Cabrio, pura espressione di design e stile riscontrabile nel cofano motore allungato, nelle portiere con i finestrini senza cornice, nei passaruota pronunciati e nell’ampia carreggiata posteriore, condividono la potenza, l’esclusività e l’eleganza, ma si mantengono indipendenti sfoderando ciascuna un carattere inconfondibile. Per ampliare l’offerta di prodotto e consolidare il connubio di estetica e performance, Bmw Italia ha ideato per il mercato nazionale la versione speciale Iconic 4 Edition, dotata di un insieme di contenuti esclusivi che affinano l’estetica delle prestazioni e consolidano il campo dell’innovazione presidiato dal brand, riservando alla nuova Bmw Serie 4 la nomea di modello più sportivo ed elegante del segmento di riferimento. La nuova Bmw Serie 4 Iconic 4 Edition è una metamorfosi della Bmw Serie 4 Gran Coupé in versione M Sport, equipaggiata con cerchi in lega da 19 pollici, cambio automatico sportivo e impianto frenante M Sport. Il design è reso ancora più ricercato ed esclusivo dal setting che comprende vernice Bmw Individual opaca Frozen Silver, Grey e Bronze, Adaptive Led Headlights e calandra Black High-Gloss. Il risultato è una vettura che esprime al meglio il lato affascinante e competitivo delle sue prestazioni, incrementate dal Sistema Multimediale Pro da 8,8 pollici touch, Bmw ConnectedDrive Services Pack, Hi-Fi Professional e Display Multifunzionale. L’edizione speciale è disponibile unicamente su Bmw Serie 4 Gran Coupé, nelle motorizzazioni 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive, 430i, 440i xDrive, ed è ordinabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2017. Ai contenuti della versione speciale Iconic 4 Edition possono essere aggiunti tutti gli optional inclusi nel listino prezzi Bmw Serie 4 Gran Coupé che sono compatibili con gli optional contenuti nella versione stessa. Il prezzo di listino della versione è di 9.800 euro in aggiunta alla M Sport, con il 13% di vantaggio per il cliente.

La nuova Bmw Serie 4

Con il suo look indipendente e il suo dinamismo, sin dal momento del lancio sul mercato la Bmw Serie 4 si è presentata come una personalità attraente e sicura di sé. Quasi 400 mila vetture vendute in tutto il mondo (fino alla fine del 2016) documentano l’appeal della Bmw Serie 4, la cui storia iniziò nel 2013 con la Bmw Serie 4 Coupé. Nell’anno successivo la famiglia è stata completata dalla Bmw Serie 4 Cabrio e dalla Bmw Serie 4 Gran Coupé. Le nuove Bmw Serie 4 danno seguito al concetto di successo attraverso un linguaggio formale ulteriormente affilato e un assetto rivisitato. Negli interni l’esclusività e l’alta qualità vengono sottolineate da nuovi elementi galvanizzati, applicazioni cromate e la consolle centrale in nero lucido. Un ulteriore highlight stilistico è la doppia cucitura decorativa della plancia portastrumenti. Tre nuovi colori per i sedili e tre nuove modanature interne provvedono a una selezione ancora più ampia per la personalizzazione dell’abitacolo.