Beltramo e Corgnati: Questo Dovizioso è da 10. E da Mondiale

BARCELLONA – A sette giorni di distanza, anche il Gran Premio di Catalogna lo vince lui: «Andrea Dovizioso ha bissato il Mugello – racconta il nostro Paolo Beltramo – Da Sepang dell'anno scorso è cresciuto in sicurezza, in consapevolezza. Gli mancava quel pelo che forse ha trovato. Per il momento è diventato la punta di diamante della Ducati, ma anche Jorge Lorenzo si è messo in mostra: è andato davanti per qualche giro all'inizio, poi ha perso posizioni e si è ripreso». Ora che è secondo in campionato, a sette punti dalla vetta, può davvero puntare al titolo? «Evidentemente sì. Questa era una prova difficile e l'ha superata a pienissimi voti: è stato lì, ha lasciato sfogare Pedrosa, è stato tranquillo pur potendo andare più forte per la prima metà della gara, e alla fine se n'è andato e ha dato lo strappo. Prima pensava di essere un pilota da campionato, ma ora ci crede».

Le case giapponesi

Bilancio differenziato in casa Honda: «Dani Pedrosa più deluso, Marc Marquez anche divertente, si è preso in giro per le tante cadute». E anche per la Yamaha ci sono due strade diverse. Valentino Rossi attacca la moto, i cui problemi lui aveva messo in luce fin dall'inizio: «Ma Vinales andava così bene, era sempre primo, e non poteva dire niente. Ma a lui questa moto non è mai piaciuta. Per i test di domani porteranno delle novità, che non ha voluto raccontare, si parla di un telaio nuovo, chieste dopo i test di Jerez, una pista simile, con poca aderenza e tanto caldo». Il suo compagno di squadra, invece, se la prende con le gomme: «Forse Michelin non è in grado di garantire una stabilità. Ma Vinales è tornato sulla terra».