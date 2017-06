MONTREAL - Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp del Canada di Formula 1, disputato sul circuito di Montreal. Il britannico ha dominato la gara fin dalla partenza, restando sempre in testa. Seconda posizione per l'altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Terza la Red Bull dell'australiano Daniel Ricciardo. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel, toccato in partenza da Verstappen e costretto a rimontare dalla 18/a posizione.