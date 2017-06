Dovizioso non si ferma più: vince anche a Barcellona

BARCELLONA – Ancora Ducati, ancora Andrea Dovizioso. A una sola settimana dalla sua perentoria affermazione in casa al Mugello, Desmodovi si ripete anche a Barcellona. La gara ha avuto una storia simile: anche stavolta è balzato in testa (dopo una partenza stentata con tanto di violenta impennata) Jorge Lorenzo, ma dopo soli cinque giri viene infilato di forza da Marc Marquez e da Dani Pedrosa e scivola indietro. A quel punto comincia a rinvenire proprio il forlivese, che dapprima si accoda alle due Honda, poi le scavalca una dopo l'altra. A nove giri dalla fine si porta al comando, e non lo cederà più fino al traguardo. Un risultato storico per la Rossa di Borgo Panigale (era da Casey Stoner 2010 che la squadra bolognese non si imponeva in due Gran Premi di fila) e anche pesantissimo per il campionato: in coincidenza con la giornata no di Maverick Vinales (solo decimo), infatti, Dovizioso riesce a recuperare quasi tutto il distacco dal pilota della Yamaha, portandosi a soli sette punti dal primato (111 contro 104).

I piazzamenti

Marc Marquez e Dani Pedrosa completano alla fine il podio alle sue spalle, mentre Jorge Lorenzo si deve accontentare del quarto posto. Peccato per Danilo Petrucci, scivolato a due giri dalla fine mentre era quinto. Ci mette una pezza, invece, Valentino Rossi, che grazie ad una prodigiosa rimonta nelle prime fasi di corsa riesce a risalire fino all'ottavo posto.