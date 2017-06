Max Biaggi operato al torace, resta in prognosi riservata

ROMA – «Quadro clinico in evoluzione per Max Biaggi. Gli esami radiologici effettuati nel corso della mattinata hanno evidenziato un incremento della falda di pneumotorace destro. È stato posizionato un drenaggio toracico. L'intervento è stato eseguito con perfetto esito dall'equipe della chirurgia toracica. I parametri vitali permangono al momento soddisfacenti». Lo comunica in una nota l'ospedale San Camillo di Roma, dove il sei volte campione del mondo di motociclismo è stato ricoverato in seguito alla violenta caduta di venerdì nel corso dell'allenamento di supermotard sulla pista del Sagittario di Latina.

La fidanzata non lo abbandona

I medici che hanno in cura il 45enne precisano ulteriormente che «continuano sia il monitoraggio multiparametrico e radiologico, sia le procedure di supporto non invasivo dell'attività respiratoria. La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino medico sarà diffuso nella mattina di domani». Resta al suo fianco la compagna, la cantante Bianca Atzei, che proprio per star vicino a Biaggi ha annullato il concerto che era in programma a Orte Scalo, in provincia di Viterbo.

(Fonte: Askanews)