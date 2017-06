Vettel: «Il passo gara Ferrari è buono»

BARCELLONA - Sebastian Vettel le ha provate tutte per ottenere la pole position a Montreal, ma oggi si è trovato davanti un Lewis Hamilton in stato di grazia. Ma il ferrarista valuta la prima fila è un ottimo punto di partenza per la gara: «Il passo c'è ma non sono contento del mio terzo tentativo. Mi sarebbe piaciuto ripetere il secondo. Forse ho spinto troppo in curva due. È stata comunque una buona qualifica anche se alla fine ho faticato a trovare il ritmo».

«Sapevo che dovevo migliorare anche se nel secondo giro ero andato a quattro millesimi - ha detto ancora Vettel - complimenti a Lewis che è stato il migliore. Abbiamo scelto una strategia diversa con tre tentativi, pensavo che potesse servire ma ho perso la macchina alla curva due e sapevo che dovevo recuperare sul mio rivale ma non è stato sufficiente. Non è stato un giro pulito. Potevo fare meglio, ma la macchina va bene e penso che in gara possiamo fare ancora meglio».

Kimi Raikkonen scatterà dalla quarta posizione

«Non è stata la qualifica ideale da parte mia ma domani è un altro giorno - ha detto Kimi - non sono successe cose terribili, anzi ho avuto buone sensazioni, ma ho fatto fatica nel fare funzionare le gomme, poi ho fatto un piccolo errore tra la prima e la seconda curva: non è stato un giro perfetto. Però sono fiducioso per la gara. Siamo vicini come passo e vediamo cosa succede domani».