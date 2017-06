Marquez resta in testa anche al pomeriggio. Rossi non benissimo, male Vinales

BARCELLONA – Dopo il turno del mattino reso quasi inutile dall'asfalto umido, Marc Marquez si conferma in testa alle prove libere del Gran Premio di casa in Catalogna anche nella seconda sessione del pomeriggio. Alle sue spalle si inserisce però la Ducati grazie a Jorge Lorenzo, staccato comunque di ben quattro decimi. La prima Yamaha è quella del satellite Jonas Folger, terzo davanti alle altre due Desmosedici, quella ufficiale di Andrea Dovizioso e quella privata di Danilo Petrucci. La seconda Honda di Dani Pedrosa è ottava, a otto decimi, mentre Valentino Rossi riesce appena a qualificarsi provvisoriamente per la lotta alla pole position di domani con il decimo posto, staccato di otto decimi. Va peggio al suo compagno di squadra e altro idolo locale Maverick Vinales, solo diciassettesimo. La MotoGP torna in pista domani mattina per la terza sessione di prove libere in programma alle 9:55.