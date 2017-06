La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sul GP di Catalogna

BARCELLONA – Neanche il tempo di festeggiare il trionfo tutto italiano al Mugello ed è già tempo di tornare in pista: da domani a domenica 11 giugno, appuntamento a Barcellona per il Gran Premio di Catalunya, settima tappa del Motomondiale. Dallo storico circuito di Montmelò, quattro giorni tutti da vivere. Tutti nel paddock già da oggi, giovedì 8 giugno, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 9, mentre sabato 10 sarà il turno delle qualifiche: alle 12:35 quelle della Moto3, alle 14:10 quelle della MotoGP e alle 15:05 quelle della Moto2. Alle 17:30 la conferenza stampa dei piloti. Domenica 11 in programma le gare, con la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12:20 e la MotoGP alle 14.

La pista

Nel 1989, con l’impegno della Generalitat Catalana, del Comune di Montmeló e del Real Automóvil Club de Catalunya, si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più belle città europee. Situata a 20 chilometri a nord di Barcellona, la pista fu inaugurata nel settembre del 1991 e in quello stesso mese accolse la sua prima gara internazionale, il GP di Spagna di Formula 1. Fu subito la sede del GP d'Europa prima che questo diventasse dal 1995 in poi il GP di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori dell'ultima generazione, il Circuito di Catalunya può accogliere oltre 100 mila spettatori.

I dati

Giro più veloce: tracciato modificato

Record del circuito: tracciato modificato

Miglior pole: tracciato modificato

Velocità massima: tracciato modificato

Lunghezza pista: 4.7 km

Lunghezza gara: 25 giri (116.3 km)

Curve: 16 (7 sinistra, 9 destra)

Inizio gara: 14 (ora italiana)

Così nel 2016

Podio: 1° Rossi (Yamaha), 2° Marquez (Honda), 3° Pedrosa (Honda)

Pole: Marquez (Honda), 1:43.589 (161,773 km/h)

Giro più veloce: Vinales (Suzuki), 1:45.971 (158,137 km/h)

Gli orari

Giovedì 8 giugno

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 9 giugno

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 1 Moto2

Ore 13:10: prove libere 2 Moto3

Ore 14:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 10 giugno

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 3 Moto2

Ore 12:35: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:05: qualifiche Moto2

Ore 17:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 11 giugno

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP