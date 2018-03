Martina: «La sconfitta del Pd è molto evidente, chiara e netta»

ROMA - «E' chiaro che per noi si tratta di una sconfitta molto evidente, chiara e netta». Lo ha detto il vicesegretario del Pd Maurizio Martina, in una breve dichiarazione al Nazareno. «E' un dato al di sotto delle aspettative, un risultato molto chiaro nella sua negatività. Per qualsiasi altra valutazione rimandiamo alla giornata di domani», ha aggiunto. Insieme a Martina sono arrivati in sala stampa, ma senza intervenire, il coordinatore Lorenzo Guerini e il presidente Matteo Orfini.