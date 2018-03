ROMA - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha parlato di un mondo al contrario, durante un suo comizio elettorale a Roma, riferendosi ai rumor secondo i quali la Disney starebbe progettando di presentare alcuni sui personaggi come omosessuali. «No agli uteri in affitto, agli ovuli in vendita, ai bambini al supermercato, no questo è egoismo degli adulti sulla pelle dei bambini. Ho una bimba di 5 anni e so tutto di Elsa e Anna (il cartone animato della Disney, Frozen ndr) e una responsabile Disney ha detto che stanno valutando se Elsa potrà diventare gay: ogni adulto fa quello che vuole, ma ci stanno preparando ad un mondo al contrario in cui ha più diritto l’immigrato rispetto all’italiano o in alcune scuole dicono che non c’è differenza tra maschio e femmina; alcuni insegnanti deliranti mettono i bambini a giocare con le bambole e le bambine a calcio. Non siamo tutti indistinti e indefiniti. Io sono preoccupato e voglio intervenire prima».